Başkan Erdoğan Meral Akşener hakkında açtığı davalardan feragat etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener hakkında açtığı tüm davalardan feragat etti. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptığı sosyal medya paylaşımında "Üç soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli dört hukuk davasından da feragat edilmiştir" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında açılan dava ve şikayetlerinden vazgeçti. Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan üç soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli dört hukuk davasından da feragat edilmiştir" ifadelerini kullandı.