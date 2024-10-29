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Türkiye ile ABD arasında kritik temas

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2024 16:30 Güncelleme: 29.10.2024 16:32
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Türkiye ile ABD arasında kritik temas

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü. Kritik temasta iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularının yanında bölgesel meseleler de ele alındı. İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü. İki bakanın telefon görüşmesinde ikili savunma ve güvenlik konuları ile bölgesel konular ele alındı.

Güler ve Austin'in görüşmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 29 Ekim 2024 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu."

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