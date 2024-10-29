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Genelkurmay'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2024 10:53
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Genelkurmay’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Genelkurmay Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Bakanlık paylaşımında, "Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Genelkurmay Başkanlığınca, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımlandı.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi: "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bizlere Türkiye Cumhuriyeti'ni armağan eden Başkomutanımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

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