SİPER-1 Türk ordusunun hizmetinde! Çelik Kubbe’nin caydırıcı gücü envantere girdi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü SİPER Ürün-1 Sisteminin envantere girdiğini açıkladı.

"MİLLETİMİZE ARMAĞAN OLSUN"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "SİPER'in ardı Vatan. Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü SİPER Ürün-1 Sistemi envantere girdi. Uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı hava savunma gücümüz SİPER Ürün-1 sistemi, şanlı ordumuzun emrinde Gök Vatan'ın kalkanı olacak. SİPER Sistemi, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecek. Çok daha ileri yeteneklere sahip olacak SİPER Ürün-2 sistemi geliştirme çalışmaları da devam ediyor. Cumhuriyetimizin 101. yılında milletimize armağan olsun" ifadelerini kullandı.

"SİPER"İN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

-Hava savunma planlama ve koordinasyon | Komuta kontrol kapsamında bilgilerin yönetimi ve dağıtımı

-Birleştirilmiş Hava resmi üretimi | Çoklu angajman ve ardışık ateşleme

-Manuel/Yarı Otomatik/Otomatik Angajman kabiliyeti | Dost Düşman Tanıma (IFF)

-Tehdit değerlendirme ve silah tahsis | Otomatik teşhis yönetimi

-Çoklu-Hedef Çoklu-Radar füzyonu | Füzeler ile çift yönlü iletişim yeteneği

-Aktif Radar Arayıcı Başlık ile terminal safha güdüm | RF Hedef algılayıcı

-Yüksek etkili Harp Başlığı | Telli/Telsiz haberleşme

-Dik/Eğik Atış yeteneği | Gündüz, gece ve kötü hava koşullarında görev yapabilme

-HvBS, Radnet bağlantı yeteneği | Link 16 taktik data link ve JREAP üzerinden, Türk Hava/Kara/Deniz Kuvvetleri komuta kontrol unsurları ile koordinasyon içinde çalışma

-Gömülü simülasyon | Füze Fırlatma Sistemi üzerinde bulunan 6 adet füze ile görev yapabilme

-Katı yakıtlı itki sistemi (ek motorsuz)