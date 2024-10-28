İstanbullular dikkat! 29 Ekim'de kapalı olacak yollar açıklandı
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle bazı yolların kapatılacağı duyuruldu. Açıklamada alternatif yollara da yer verildi. İşte detaylar...
İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri kapsamında yarın Fatih'teki Vatan Caddesi'nde "Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi" programı düzenlenecek.
Program dolayısıyla yarın saat 06.00'dan program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile bulvara çıkan tüm yollar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak.
Bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi) ile Fevzipaşa Caddesi kullanılabilecek.