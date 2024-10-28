Dışişleri Bakanı Han Fidan 30 Ekim’de Birleşik Krallık’a gidiyor

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bu ziyaret, Fidan'ın Birleşik Krallık'a ikili düzeyde ilk resmi ziyareti olacak.

Ziyaret kapsamında, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüşecek Bakan Fidan, Londra'da temaslarda bulunacak.

Fidan'ın, mevkidaşı Lammy ile görüşmesinde, ikili işbirliğinin her alanda gelişmesinden duyulan memnuniyeti dile getirmesi ve Türkiye'nin, mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesine yönelik müzakereleri başlatmaya hazır olduğunu vurgulaması bekleniyor.

Bunun yanı sıra görüşmede, enerji ve ulaştırma alanları dahil olmak üzere yeni işbirliği başlıkları üzerinde durulacak, iki müttefik ülkenin savunma sanayii alanında atabileceği adımlar ele alınacak, terörle mücadelede işbirliğinin önemi vurgulanacak, Gazze'deki insani krizin vahametine ve insani yardımların intikalinde yaşanan güçlüklere dikkat çekilecek ve Türkiye'nin bölgesinde savaş istemediği mesajı yinelenecek.

Uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail'in doğrudan Birleşmiş Milletleri ve kurumlarını hedef almaya başlamasından duyulan endişenin de paylaşılacağı görüşmede, İsrail'in, Filistin ve Lübnan'ın ardından İran'a yönelik saldırılarıyla savaşı bölgenin geneline yayma hedefi karşısında, tüm tarafların itidalli davranması gerektiğinin altı çizilecek.

Görüşmede ayrıca, bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasına yönelik girişimler ve iki devletli çözüm vizyonuyla ilgili görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

İKİLİ İLİŞKİLER

Bakan Lammy, 4 Mart 2024'te Gölge Dışişleri Bakanı olarak Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye Dışişleri Bakanı düzeyindeki son ziyaret ise 26 Ocak'ta, dönemin Dışişleri Bakanı David Cameron tarafından yapılmıştı.

Müttefik ve stratejik ortak Türkiye ile Birleşik Krallık arasında stratejik ortaklık ilişkisi 2007'de tesis edilmişti.

İki ülke arasında üst düzeyli ve kurumlar arası temaslar düzenli olarak sürdürülürken, bölgesel ve küresel konularda hem ikili hem de çok taraflı düzeylerde yakın diyalog devam ediyor.