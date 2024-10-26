26 Ekim 2024, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri

Sağlık Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama: Şiddetle kınıyoruz

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.10.2024 23:03
ABONE OL
Sağlık Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama: Şiddetle kınıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı İsrial'in Gazze'de ve sağlık çalışanlarını rehin almasına tepki göstererek, "Gazze Şeridi'nde Kemal Advan Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarının ve yaralıların İsrail askerleri tarafından rehin alınmasını şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı İsrial'in Gazze'de bir hastane görevli sağlık çalışanlarını ve yaralıları rehin alınmasını kınadı.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaşımı (X)Sağlık Bakanlığı'nın paylaşımı (X)

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında yapılan açıklama:

"Gazze Şeridi'nde Kemal Advan Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarının ve yaralıların İsrail askerleri tarafından rehin alınmasını şiddetle kınıyoruz. Soykırımcı Netanyahu yönetimine, sağlık kurumlarının, sağlık personelinin ve hastaların her hâl ve şartta dokunulmaz olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası topluma, Gazzeli meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılması için harekete geçmeleri çağrımızı yineliyoruz. Netanyahu yönetimi, insanlığa karşı işlediği savaş suçları ve Filistinlilere yönelik soykırım faaliyetleri nedeniyle nefretle anılacak ve bir gün hesap verecektir"

Türkiyeden İsrailin İrana saldırısını kınamaTürkiyeden İsrailin İrana saldırısını kınama

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör