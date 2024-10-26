Kış saati uygulaması başlıyor, saatler geri alınacak mı: Saat değişikliğinin insan sağlığı üzerinde etkisi var mı?

Saat değişikliği konusundaki tartışmalar Avrupa Birliği'nde uzun süredir gündemde. 2018 yılında AB genelinde yapılan bir anket sonucunda katılımcıların %84'ü saat değişikliğinin kaldırılmasından yana görüş bildirdi. Bunun üzerine Avrupa Komisyonu, saat değişikliği uygulamasının sona erdirilmesine yönelik bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarı Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanmış olsa da üye ülkeler arasında ortak bir karara varılamadı. Yunanistan ve Kıbrıs, kalıcı bir değişikliğe karşı çıkarken, diğer ülkeler de yaz saati mi yoksa kış saati mi uygulanması gerektiği konusunda görüş birliği sağlayamadı.

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Saat Değişikliği İnsan Sağlığını Olumsuz Etkiliyor

Saat değişikliklerinin insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği uzun süredir biliniyor. Almanya'nın önde gelen sağlık sigortası şirketlerinden DAK tarafından yapılan bir ankete göre, katılımcıların dörtte biri saat değişikliği sonrası fiziksel veya ruhsal sorunlar yaşadığını belirtti. Ankette, etkilenen kişilerin %85'i kendilerini yorgun hissettiklerini, %63'ü ise uyku bozuklukları yaşadıklarını ifade etti. Ayrıca %16'sı depresif bir ruh hali yaşadığını aktardı. Uzmanlar, bu geçişlerin biyolojik ritmi bozarak sağlık üzerinde olumsuz etkiler yarattığını dile getiriyor.

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Türkiye'de Yaz Saati Devam Ediyor mu?

Bakan Bayraktar'dan Açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gazetecilerin sorusu üzerine saat uygulaması hakkında "Bir değişiklik düşünmüyoruz ama iller mesai ve okul saatleriyle ilgili uygulamalarını yapabilirler" ifadelerine yer verdi.

Avrupa kış saatine geçerken Türkiye, yaz saati uygulamasını sürdürüyor. Bu nedenle Türkiye ile Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkeler arasındaki saat farkı 1 saatten 2 saate çıkacak. İngiltere ile olan saat farkı ise 3 saate yükselmiş olacak.