Hafta sonu noterler, eczaneler açık mı, kaçta kapanıyor? İşte noter, eczane çalışma saatleri

Genel olarak eczaneler hafta içi sabah saat 09.00'da ila akşam saat 19.00'da arasında hizmet veriyor. Noterler ise hafta içi 09.00 - 17.00 saatleri arasında işlem yapıyor. Peki, hafta sonu noter ve eczaneler hangi saatlerde hizmet veriyor? İşte detaylar…

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Hafta Sonu Nöbetçi Noter ve Eczane Çalışma Saatleri

Eskiden noterler yalnızca hafta içi mesai saatlerinde 09:00-17:00 arasında hizmet veriyordu. 6 Nisan 2019 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenleme ile artık Türkiye genelinde belirli noterler "nöbetçi noter" olarak hafta sonları da hizmet vermeye başladı.

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Nöbetçi noterler, Cumartesi günleri 09:00-16:00 saatleri arasında, Pazar günleri 10:00-14:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Eczaneler ise, hafta içi olduğu gibi Cumartesi günleri de 09:00-19:00 arasında çalışmaya devam ediyor. Pazar günleri ise yalnızca nöbetçi eczaneler 24 saat boyunca hizmet vererek vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılıyor.