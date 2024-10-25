Hafta sonu noterler, eczaneler açık mı, kaçta kapanıyor? İşte noter, eczane çalışma saatleri
Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde noterlerin ve eczanelerin çalışma saatleri sıkça merak ediliyor. Özellikle hafta sonları ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan ilaçlara ulaşabilmek için eczanelerin ne zaman açık olduğunu bilmek vatandaşlar için önem taşıyor. Peki, hafta sonu noter ve eczaneler açık mı, hangi saatler arasında hizmet veriyor? İşte, noter ve eczane çalışma saatleri…
Genel olarak eczaneler hafta içi sabah saat 09.00'da ila akşam saat 19.00'da arasında hizmet veriyor. Noterler ise hafta içi 09.00 - 17.00 saatleri arasında işlem yapıyor. Peki, hafta sonu noter ve eczaneler hangi saatlerde hizmet veriyor? İşte detaylar…
Hafta Sonu Nöbetçi Noter ve Eczane Çalışma Saatleri
Eskiden noterler yalnızca hafta içi mesai saatlerinde 09:00-17:00 arasında hizmet veriyordu. 6 Nisan 2019 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenleme ile artık Türkiye genelinde belirli noterler "nöbetçi noter" olarak hafta sonları da hizmet vermeye başladı.
Nöbetçi noterler, Cumartesi günleri 09:00-16:00 saatleri arasında, Pazar günleri 10:00-14:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Eczaneler ise, hafta içi olduğu gibi Cumartesi günleri de 09:00-19:00 arasında çalışmaya devam ediyor. Pazar günleri ise yalnızca nöbetçi eczaneler 24 saat boyunca hizmet vererek vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılıyor.