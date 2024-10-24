YKS 2025 ne zaman yapılacak, ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? YKS başvuru tarihleri

2025 yılında YKS'ye girecek öğrenciler için bu sınav süreci, gelecekteki kariyer hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Adaylar, sınav tarihlerini öğrenir öğrenmez, ders çalışma programlarını daha net bir şekilde oluşturabilecek. KPSS adayları ise kamuya atanma hayallerini gerçekleştirmek için sınav tarihlerini merakla bekliyor. ALES ve YDS gibi sınavlara girecekler de akademik kariyerlerine yönelik adımlar atmak için bu tarihlere odaklanmış durumda.

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2025 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı?

Henüz 2025 yılına ilişkin ÖSYM Sınav Takvimi resmi olarak açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi, sınav tarihleri genellikle Kasım ayı içinde duyuruluyor.

2024 sınav takvimi, 6 Kasım 2023 tarihinde yayımlanmıştı. 2025 yılı sınav takviminin de benzer bir tarihte açıklanacağı öngörülüyor. Takvimin açıklanmasının ardından adaylar, sınav başvurularını bu takvime göre yapacak ve sınavlara hazırlıklarını planlayabilecek.