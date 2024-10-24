Yeni trafik levhası sürücüler için ne anlama geliyor, P-35 levhası nedir?

Yeni tasarımın, mevcut "yol ver" levhasının yerine geçerek daha açıklayıcı bir hale getirilmesi öngörülüyor. İki aracın ve okların iç içe geçtiği bu sembol, sürücülerin hızlarını düşürerek yol vermelerini ve dikkatli olmalarını hatırlatan bir uyarı niteliğinde olması, çarpışma riskinin azaltılması amaçlıyor.

Yeni Trafik Levhası

Yeni Trafik Levhası Nedir?

Yeni P-35 levhası, sürücülere özellikle yaklaşan yol ayrımlarında daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmayı amaçlayan bir işaret. Üzerinde iki otomobilin ve iç içe geçmiş okların bulunduğu bu üçgen levha, trafik akışlarının kesiştiği kritik noktalarda kullanılarak sürücülere "hazırlıklı ol" uyarısında bulunuyor. Bu levha, özellikle çatal yollar ve kavşaklar gibi sürücüler için potansiyel tehlike arz eden alanlarda yer alacak.

Yeni "Yol Ver" Levhası

Yeni levhanın en sık görüleceği yerler, trafik kazalarının yoğun yaşandığı kavşaklar, çatal yollar ve tehlikeli geçiş noktaları olacak. İspanya'da P-35 olarak bilinen bu yeni levhanın, Türkiye ve Ukrayna'da kullanılacağı öngörülüyor.