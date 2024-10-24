TUSAŞ genel müdürü kimdir? Eğitimi ve kariyer hayatı

Türk savunma ve havacılık sanayisinin önde gelen isimlerinden biri olan Mehmet Demiroğlu, 11 Haziran 2024 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararıyla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü olarak atanmıştır. İşte, eğitim ve kariyer hayatı…

Mehmet Demiroğlu'nun Eğitimi ve Kariyeri

İlk olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden lisans derecesini alan Demiroğlu, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Rensselaer Polytechnic Institute'ta tamamladı. Havacılık ve uzay mühendisliği kariyerine Eskişehir Hava İkmal Merkezi'nde başlayan Demiroğlu, ardından Advanced Innovative Technologies'de Proje Mühendisi olarak görev aldı. Bu pozisyonun ardından uluslararası alanda önemli projelerde yer alan Mehmet Demiroğlu, Pro/Solutions International'da Proje Yöneticisi olarak çalıştı ve sonrasında GE Global Research Center'da Tasarım Mühendisi olarak görev aldı.

Demiroğlu'nun, 2012 yılında kurduğu GRTC şirketinde Genel Müdürlük pozisyonu üstlendi. Ayrıca, BMC Power'da Ar-Ge Direktörü ve Genel Müdür Yardımcısı, TEI'de ise Turboşaft Program Direktörü ve Ar-Ge Direktörü olarak önemli görevlerde bulundu.

2021-2022 yılları arasında TUSAŞ Akademi Başkanı olarak TUSAŞ'ta önemli katkılar sağlayan Mehmet Demiroğlu, bu dönemde şirketin mühendislik ve eğitim alanlarındaki stratejik gelişimine liderlik etti. Akademi başkanlığı görevinden sonra TUSAŞ'ta Helikopter Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna atandı ve havacılık projelerinin yönetiminde etkin rol oynadı. Son olarak Demiroğlu, 11 Haziran 2024 yılında TUSAŞ Yönetim Kurulu'nun kararıyla TUSAŞ Genel Müdürü pozisyonuna atanmıştır.