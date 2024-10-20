Bakan Tunç duyurdu: 'Yenidoğan çetesi' soruşturması derinleşti! "Devlet bebeklerin ölümüne müsaade etmez"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan çetesi soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamalarında yer alan satır başları:

2023 yılının 27 Mart tarihinde CİMER'e bir vatandaşımızın ihbarıyla başlayan bir süreç oldu. İstanbul'daki bazı özel hastanelerde yenidoğan bakım üniteleriyle ilgili bir şikayet oldu. Bir soruşturma başlatıldı, hem idari hem de adli soruşturma olarak suç duyurusunda bulunuldu. Bir takım araştırmalar yapılınca soruşturma derinleştirildi.

Bu süreç içerisinde teknik takipler, dinleme, deliller toplandı. Tespit edilen suç kayıtları, suçlular bakımından yaklaşık 1 yıllık araştırma neticesinde soruşturma kapsamında 47 kişi gözaltına alındı. Toplamda 22 kişi tutuklandı. 11 doktor olmak üzere 25 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. İddianame hazırlığı tamamlandıktan sonra iddianame sunuldu.

Savcıyla ilgili olarak bir tehdit durumu oldu. Onunla ilgili de bir soruşturma açıldı. İddianamedeki iddialar, kişiler, yargılanması istenilen kişiler kamuoyu tarafından görülmüş olacak.

2023 yılının 27 Mart tarihinde CİMER'e bir vatandaşımızın ihbarıyla başlayan bir süreç oldu. İstanbul'daki bazı özel hastanelerde yenidoğan bakım üniteleriyle ilgili bir şikayet oldu. Bir soruşturma başlatıldı, hem idari hem de adli soruşturma olarak suç duyurusunda bulunuldu. Bir takım araştırmalar yapılınca soruşturma derinleştirildi.

"1 YIL SONUNDA 22 KİŞİ TUTUKLANDI"

Bu süreç içerisinde teknik takipler, dinleme, deliller toplandı. Tespit edilen suç kayıtları, suçlular bakımından yaklaşık 1 yıllık araştırma neticesinde soruşturma kapsamında 47 kişi gözaltına alındı. Toplamda 22 kişi tutuklandı. 11 doktor olmak üzere 25 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. İddianame hazırlığı tamamlandıktan sonra iddianame sunuldu.

Savcıyla ilgili olarak bir tehdit durumu oldu. Onunla ilgili de bir soruşturma açıldı. İddianamedeki iddialar, kişiler, yargılanması istenilen kişiler kamuoyu tarafından görülmüş olacak.

Cumhurbaşkanımız sürecin titiz bir şekilde takipçisi. Bu konudan zerre taviz vermeyeceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NA HAREKET DAVASI HAKKINDA

Sözleri kabul edilebilir değil, suç duyurusunda bulunuldu. Çok çirkin sözler, terbiye dışı sözler. Hakaret suçtur. Siyasetin temiz bir dille yapılması lazım, çirkin bir dille siyaset yapmanın siyaseti yapanlara da bir faydası yok. Çok sayıda hakaret dosyası var. Mahkemenin davetine icabet etmemek de bir siyasetçiye yakışmaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan bu hakaretleri kabul etmemiz mümkün değil. Çirkin sözleri sarf edenler millet nezdinde kaybetmeye devam ederler.