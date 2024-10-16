’Vergi Yüzsüzleri’ listesi ilk kez açıklandı! Hazine ve Maliye Bakanlığı tek tek ifşa etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi borcu bulunan 57 firma ve şahsın isimlerini ilk kez ilan ederek resmen ifşa etti.

FOTO: AA

Kamuoyunda 'vergi yüzsüzü' olarak adlandırılan mükelleflerin isimleri bugünden itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, vergi borçlularının isimleri İl ve İlçe Vergi Dairelerinde askıya çıkarıldı. Bakanlığa verilen yetki kapsamında, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler ilk kez yayımlandı.

FOTO: AA

VERGİ YÜZSÜZLERİ LİSTESİ

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın talimatıyla 5 milyon TL ve üzeri vergi borcu olan 57 mükellefin isimleri ilan edildi. Bu listede yer alan kişilerin borçları 30 Eylül 2024 itibariyle kesinleşmiş durumda olup, 31 Aralık 2023 vadeli borçlarını ödememişler. Borçlu mükellefler arasında, milyonlarca lira vergi borcuyla öne çıkan şirketler bulunuyor. Bazı firmaların 48 milyon TL'yi bulan vergi borçları olduğu kaydedildi. Bakanlık, söz konusu duyuruları, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 293 ve 564 sıra numaralı genel tebliğlerine dayanarak yapıyor.





5 milyon üzeri vergi borcu bulunan 57 firmadan bazıları:

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ADNAN SARAÇ

Esas Faaliyet Konusu: PAZARLAMA, TOPTAN TİCARET

Borç Tutarı: 13 milyon 611 bin 474.95 TL

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: HAMİT ASLAN

Esas Faaliyet Konusu: ALIM SATIM, EMLAK KOMİSYONCULUĞU

Borç Tutarı: 6 milyon 44 bin 360.86 TL

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MUSTAFA AYDOĞAN

Esas Faaliyet Konusu: ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ DALLARINDA TOPTAN TİCARET

Borç Tutarı: 32 milyon 46 bin 929.72 TL

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ZEKİYE BAYSAL

Esas Faaliyet Konusu: KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ İMALATI

Borç Tutarı: 5 milyon 111 bin 898.21 TL

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MEHMET KAZIM

Esas Faaliyet Konusu: MAĞAZACILIK

Borç Tutarı: 6 milyon 591 bin 666.53 TL

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MUSTAFA HÜSEYİN HOCAOĞLU

Esas Faaliyet Konusu: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Borç Tutarı: 5 milyon 47 bin 880.21 TL

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: SÜLEYMAN AKIN YİĞİT

Esas Faaliyet Konusu: TOPTAN İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARETİ

Borç Tutarı: 8 milyon 113 bin 892.71 TL

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MEHMET HAKAN OĞUZ

Esas Faaliyet Konusu: GIDA VE NAKLİYAT

Borç Tutarı: 5 milyon 953 bin 846.32 TL

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ALİ SÖNMEZ

Esas Faaliyet Konusu: SANAYİ MAKİNELERİ TİCARETİ

Borç Tutarı: 7 milyon 564 bin 073.23 TL

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: YUSUF CEMALİ KILANCI

Esas Faaliyet Konusu: İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME

Borç Tutarı: 10 milyon 974 bin 989.41 TL

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: EMİNE SULTAN BOZDEMİR

Esas Faaliyet Konusu: TOPTAN PERAKENDE TİCARET

Borç Tutarı: 9 milyon 748 bin 647.11 TL

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MAHMUT YILMAZ

Esas Faaliyet Konusu: GIDA VE LOJİSTİK

Borç Tutarı: 5 milyon 111 bin 899.32 TL

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: İBRAHİM ŞAHİN

Esas Faaliyet Konusu: OTEL İŞLETMECİLİĞİ

Borç Tutarı: 6 milyon 788 bin 213.92 TL

DEPREMZEDE MÜKELLEFLER KAPSAM DIŞINDA

6 Şubat 2024 Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa gibi 11 ildeki mükellefler ise bu listeye dahil edilmeyecek. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren ve mücbir sebep kapsamına alınan mükelleflerin borçları kamuoyuna açıklanmayacak. Depremzedelerin vergi yükümlülükleri konusunda Bakanlık, farklı bir yapılandırma ve ödeme kolaylığı sağlamak üzere düzenlemeler yapmış durumda. Depremzedelerin yanı sıra, belirli belediye ve kamu kuruluşlarına ait borçlar da bu uygulamanın dışında tutuldu