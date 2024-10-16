Şişli Belediyesi’nde işten çıkarılan işçilerden eylem

İşçilerden Murat Suşehrili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şişli Belediyesinin taşeron şirketinde çalışan işçiler olduklarını söyledi. Taşeron şirketin kendilerini işten çıkardığı için Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dan işlerini istediklerini belirten Suşehirli, "taşerona hayır" dediklerini, burada kendileri işe alınana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.

ŞİŞLİ BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Şişli Belediyesinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise "Öncelikle eylem yapan bu kişilerin 'belediyemizin işçisi' olmadığını özellikle belirtmek isteriz. 'Şişli Sınırları İçerisinde Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi'ne ilişkin ilgili mevzuat kapsamında yalnızca Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yetki almış firmalar tarafınca yapılabilecek bir iş olduğundan yetkili firmaya yine mevzuatlar gereği süreli olarak devredilmiş ve süre bitimi olan 1 Ekim 2024 tarihinde firma ile ilişiğimiz kesilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Mevzuata ilişkin süreçler tamamlanana kadar ilçede ambalaj atıklarının toplanması işinin aksamaması adına yeni firmayla kısmi zamanlı protokol yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni firma yetkilileri, eski firmanın çalışanlarıyla görüşmüş ve işçilerin işe alım süreçlerini hızlıca başlatmıştır. Ancak işçilerden bir kısmı, yeni firmayla çalışmak istemediklerini belirtmiş ve işe başlamayı reddetmiştir. İşin başlamasından 1 hafta sonra işçilerden bazıları da çalışmak istemediklerini yeni firmaya beyan etmiş ve tamamen kendi iradeleriyle işten ayrılmışlardır. Şu anda mevcut firma, bir önceki firmayla ilişiği kesilen 9 personelle çalışmaya da devam etmektedir. Belediyemiz bu süreçte tüm paydaşlarla işbirliği içinde çalışanların haklarını koruyacak ve hizmetlerin aksamasına izin vermeyecek şekilde sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir."