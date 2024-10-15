MHP lideri Bahçeli’den DEM’e uyarı: Uzattığım el sabote edilmesin devlet terörle masaya oturmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarında yer alan satır başları:

İsrail bir terör örgütüne dönüştü. BM korkaktır, kahredici bir sessizliğe gömülmüştür. İsrail Maaliye bakanı, büyük İsrail hayalini anlatırken hedef ülkeleri tek tek sıralamıştır. BM derhal kuvvet kullanmalı, suçlular adalet önünde cezalandırılmalı. İsrail'in savaşı bölgeye yayma hayali Türkiye aleyhine ciddi bir güvenlik tehdidir.

CHP yönetiminin gelişmeler karşısında ilgisiz siyaseti gerçekten endişe verici boyutlardadır. Kaçak güreşmesi ayıplı bir siyasetin ucuz numaralarından başka değildir.

Normalleşme için çığırtkanlıklarına samimi bir hatırlatma yapmalarını zamanı gelmiştir. MHP ile demokratik sol partinin koalisyonda buluşması.

ÖZEL'E TEPKİ

Özgür Bey'in açıklamaları ucuz olmasının yanında savrukluktur.

İsrail'in sırtını dayadığı ülkeler terörizmin ana sponsorudur. CHP'nin durduğu yer Türk milletinin durduğu yer değildir. Huylu huyundan vazgeçmez ama biz yine de CHP'den umudu kesmeyeceğiz.

"İSRAİL'E KARŞI ORTAK HAT KURULMALI"

İsrail'e karşı ortak direniş hattı kurulmalıdır.

Lübnan'da bulunan vatandaşlarımız zamanında tahliyesi milletimizi teselli eden bir gelişmedir. MHP, hem içimizde hem de dışımızda barış havasının egemen olmasını iliklerine kadar arzulamaktadır. Çatışmanın sonu yoktur. 1967 sınırları temelinde bağımsız başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti mutlaka kurulmalıdır. Siyaset, etrafı kordonla çevrilmiş ring alanı, siyasetçilerde boksör değildir.

Mesele biz olmanın emsalsiz sırrına erişmektir. Her şey Türkiye içindir. Önce ülkem milletim sonra partim ve ben anlayışı bizim partimizin anlayışıdır. Omurgasız vücut cesetten ibarettir.

Türkiye Cumhuriyeti bir demokrasi zaferidir, muazzam bir halk hareketidir. Türk devlet felsefesine hangi açıdan bakarsak bakalım devlet millettir, millet devlettir. İkisini birbirinden ayırmak fahiş bir yanlıştır. Geçen hafta dile getirdiğim üzere coğrafyamız tartışılırsa milletimiz, milletimiz tartışılırsa devletimiz, devletimiz tartışılırsa bayrağımız ortadan kalkacaktır.

"DEM PARTİ UZATTIĞIM ELİ SABOTE ETMEMELİ"

Ülke menfaati uğruna el ele tutuşurum. Bu elin yanlış yorumlanmasını asla affetmem. Buna da cihan yıkılsa razı gelmem. Terörün her türlüsünü def etmenin sonsuz kararlılığındayız. PKK terör örgütünün nasıl bir yıkıma yol açtığını bilenlerdeyiz.

Hem siyaset hem terör aynı bedene sığamaz. Ya siyaset ya terör. Arası yoktur. Terörün kökü kazınmalıdır. Kürt kökenli kardeşlerimin bölücü terör örgütüyle yakınlığı yoktur. DEM Parti'nin aklını başına almalıdır. DEM Parti uzattığım eli sabote etmemeli.

Buradan Diyarbakırlı kardeşlerimi provokasyona gelmedikleri için kutluyorum. Türk-Kürt kardeştir. Araya girenler kahrolmaya mahkumdur.

Devletin terörle masaya oturmasını kimse beklemesin aklından bile geçirmesin. Hodri meydan. Kana değil kardeşliğe susadıklarını göstersinler.

Devlet terör örgütüyle pazarlığa tutuşmaz. Sonuna kadar kıran kırana mücadele eder. PKK'nın önünde 3 seçenek vardır. 1 - Terör devletlerine derhal son vermek, 2 silahlarıyla dağdan inip teslim olmak, 3 Türk adaletinin verdiği hükme bağlı olarak cezalarını çekmek olacak.

DEM PARTİ'YE UZATILAN EL

Siyaset konuşma sahasıdır. Ancak teröristlerle konuşulacak bir şey yoktur. Uzattığım el, hesapsız bir eldir. Samimi ve iyi niyetli bir eldir. Uzattığım elden farklı sonuçlar çıkartanlar elbette yanılgının pençesine düşmüşlerdir. Elimi devlet ve millet için uzattığımı herkesin bilmesinde yarar olacaktır. Biz elimizi bir süreç için değil kardeşlik ve kaderdaşlık için uzatırız.

İç cephemiz çökmeyecektir.

Başka Türkiye yoktur. Hakkari de bizim İzmir de bizimdir. Trabzon da bizim, Mardin de bizimdir. Millete hürmet var mı ona bakarız. Gün birleşme günüdür, gün dayanışma günüdür. Bizim gönlümüzde herkese yer vardır. Bu topraklara vatanım diyen herkese ocağımız açıktır. Bu bayrak benim diyen herkese kapımız açıktır.

Devletin ülkesi milleti yoktur diyenlere sesleniyorum. Devletin ülkesi vardır o da Türk vatanıdır. Devletin milleti vardır o da Türk milletidir. Devlet ülkesel bir birliktir. Mevki ne olursa olsun hiç kimseye eyvallah edemeyiz. İlk 4 madde Anayasa'nın varlık teminatıdır. Anayasanın ilk 4 maddesiyle meselesi olanların Türkiye Cumhuriyeti'yle meselesi vardır. Bizim de onlarla görülecek meselemiz vardır.