Güncel mevduat faiz oranları: Bankaların hoş geldin faizi kampanyaları

Mevduat faiz oranları sürekli olarak güncellenmekte ve bankalar arasındaki rekabet, yatırımcılar için avantaj yaratmaktadır. Bu nedenle, faiz oranlarını karşılaştırarak paranızı en yüksek getiriyi sağlayacak bankaya yatırmak önemlidir. Hoş geldin faizi gibi kampanyalardan yararlanarak kısa vadede yüksek kazançlar elde edilebilir. İşte, 50 bin TL tutarlarla yatırım yapan vatandaşlar için 32 gün vadeli mevduat seçenekleri…

Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Bankalar, yatırımcıları cezbetmek için birbiri ardına yüksek faiz oranları sunuyor. Özellikle hoş geldin faizi kampanyaları ile yeni müşteriler için cazip fırsatlar oluşmuş durumda. 50 bin TL ve 100 bin TL gibi farklı ana para tutarlarıyla yatırım yapan vatandaşlar, kısa vadede yüksek kazanç elde edebilmekte. 32 günlük vadeli mevduatlarda faiz oranları yüzde 50 ile 55 arasında değişiklik gösteriyor.

Örnek Mevduat Faiz Oranları ve Kazançları

On Plus Bankası

Faiz Oranı: %55

Vade Sonu Tutar: 52.230 TL (50 bin TL için)

Net Kazanç: 2.230 TL

Akbank

Faiz Oranı: %49

Vade Sonu Tutar: 51.987 TL (50 bin TL için)

Net Kazanç: 1.987 TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %54

Vade Sonu Tutar: 52.190 TL (50 bin TL için)

Net Kazanç: 2.190 TL

TEB (Türk Ekonomi Bankası)

Faiz Oranı: %53

Vade Sonu Tutar: 52.149 TL (50 bin TL için)

Net Kazanç: 2.149 TL

İNG Türkiye

Faiz Oranı: %52

Vade Sonu Tutar: 52.108 TL (50 bin TL için)

Net Kazanç: 2.108 TL

Fiba Banka

Faiz Oranı: %52

Vade Sonu Tutar: 52.108 TL (50 bin TL için)

Net Kazanç: 2.108 TL

HSBC

Faiz Oranı: %51

Vade Sonu Tutar: 104.124,59 TL (100 bin TL için)

Net Kazanç: 4.124,59 TL

DenizBank

Faiz Oranı: %50

Vade Sonu Tutar: 52.027 TL (50 bin TL için)

Net Kazanç: 2.027 TL

Odeabank

Faiz Oranı: %50

Vade Sonu Tutar: 52.027 TL (50 bin TL için)

Net Kazanç: 2.027 TL

Yatırım yapmadan önce bankaların faiz oranlarını karşılaştırmak ve hesaplamalar yapmak, birikimlerinizi en verimli şekilde değerlendirmenizi sağlar.