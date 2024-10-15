Dünyada ilk! Giresun Sendromu tıp literatürüne girdi: Hayati tehlike taşıyan Giresun Sendromu nedir?

Dünyada ilk kez rastlanan bu hastalık kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Vatandaşlar tarafından "Giresun sendromu nedir, belirtileri nelerdir?" sorusu merak ediliyor, araştırılıyor. Dr. Gökhan Aydın, hastalığın belirtileri hakkında bilgi verdi. İşte, detaylar…

Giresun Sendromu Nedir?

Giresun Sendromu, tıp dünyasında yeni keşfedilen ve nadir görülen bir rahatsızlık olup, ilk kez Türkiye'nin Giresun ilinde tespit edildi. Bu sendromun en dikkat çekici özelliği, hastaların organlarının vücut içinde normalin tam tersi bir düzende, yani "ayna görüntüsü" şeklinde konumlanmasıdır. Ancak Giresun Sendromu'nun diğer benzer vakalardan ayıran temel nokta, bu organ yerleşim bozukluğunun ciddi sağlık sorunlarına yol açmasıdır. Özellikle kalp yetmezliği ve karaciğer sirozu gibi komplikasyonlar sendromun tehlikeli boyutlarını ortaya çıkarttığı belirtiliyor.

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Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez karşılaşılan bu vakada, doktorlar detaylı tetkikler sonucunda organların olağan dışı bir yerleşim sergilediğini tespit etti. Yapılan incelemeler ve vaka analizleri sonucunda bu hastalık, literatüre "Giresun Sendromu" olarak geçti.

Giresun Sendromunun Belirtileri Nelerdir?

Tıpta yeni tanımlanmış olan Giresun Sendromu, organların ters yerleşimiyle beraber ciddi sağlık problemleriyle ilişkilendirilen bir hastalıktır. Bu sendromu taşıyan hasta, genellikle bazı yaygın şikayetlerle sağlık kurumlarına başvurdu. Dr. Gökhan Aydın'ın bildirdiği üzere, hastalarda görülen belirtiler arasında nefes darlığı, karın bölgesinde sıvı birikimi ve genel bir halsizlik durumu öne çıkıyor.

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Dr. Gökhan Aydın, Giresun Sendromu ile ilgili şu ifadelere yer veriyor: "Nadir görülen hastalıklar var ama bu nadirden ziyade ilk kez görülen bir vaka. Ben de klinik hayatımda ilk defa gördüm. Hastanın bize karaciğer sirozu bulgularıyla başvuruyor. En önemli bulgularda nefes darlığı, karında sıvı, toplanması ve halsizlik şikayeti. Hastanın genel olarak laboratuvarına baktığımız zaman öncelikle ön tanımlarını koyuyoruz. Sonra tanımlamalarda hastanın tüm organlarının yerinin değiştiği ve bizim de görmediğimiz bir vaka olduğu için literati de tanıyoruz. Acaba tedaviyi verirken böyle bir hasta var mı? diğer hekimler ne şekilde yaklaşmış, onların tedavi realiteleri nelerdir? Çünkü bizde bir tedavi verirken sadece kendi görüşlerimiz doğrultusunda değil, diğer hekimlerin uygulamalarını da dikkate alıyoruz. Ancak buna benzer bir vaka olmadığını gördük. Bunun üzerine Prof. Dr. Cumhur Hocamızın önderliğinde tıp literatüründe yayınlayarak anlatmaya çalıştık"