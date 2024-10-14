CHP’li belediyeden parsel parsel çevre katliamı! Kaz Dağları talanına bir yenisi daha

CHP'li Ahmet Akın'ın başkanı olduğu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde skandal bir eylem planına imza atıldı.

CHP, Edremit'te yaklaşık 10 yıldır zeytinlik alanları parçalayıp statüsünü değiştirerek imara açmaya çalışıyordu. Ancak AK Parti dönemindeki Balıkesir Büyükşehir Belediye'sinin müdahaleleri ile bunu başaramadı.

CHP'Lİ BELEDİYELERİN KAZ DAĞLARI TALANI

2024 Yerel Seçimleri'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde başkanlık görevine gelen CHP'li Ahmet Akın'ın bu işlerinden bir tanesi; Kaz Dağları'nda zeytinlik alanları katledecek imara onay vermesi oldu.

PARSEL PARSEL ÇEVRE KATLİAMI

CHP, 10 Ekim'de Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne üç ayrı gündem maddesi sundu ve Edremit'teki Narlı 510 ada 28 parsel, Güre 570 ada 19, 20, 24, 79 parsel ve Çamlıbel 431 ada 51 parselin imara açılmasını istedi. Bu alanların tamamı Kazdağları'ndaki zeytinlikler olması dikkat çekiyor.

İmara açılan zeytinlikler (Sabah)

Öte yandan, bu parseller arasında 500 yıllık zeytin ağaçları da yer alıyor.

CHP'nin Edremit merkezi ve civarında yıllardır yaptığı doğa katliamı şimdi de Kazdağları'na taşındı. İşin işinde milyarca TL'lik rant olması gözlerden kaçmadı.

SEÇİM ÖNCESİNDE KARŞI ÇIKMIŞTI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Ahmet Akın seçim öncesinde aynı bölgede ve çok daha küçük alanların maden bölgesi ilan edilmesine karşı çıkmıştı.

Seçimlerin hemen adından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi başkanlığı görevine seçilen Ahmet Akın, CHP'li inşaat firmaları birlikteğiyle Kazdağları'nda rant sağlamak için adım attı.

AK PARTİ KARŞI ÇIKTI

İmara açılması talep edilen parsellerin zeytinlik olduğunu saptayan AK Partili meclis üyeleri, CHP'nin zeytin ağacı katliamına sert tepki göstererek karara karşı durdu.

İMAMOĞLU AİLESİ KAZ DAĞLARI'NA ÖZEL İLGİLİ

CHP'li Ekrem İmamoğlu ve ailesi de Kaz Dağları'na özel ilgi duyuyor.Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun Kaz Dağları'nda aldığı arsalarda ağaçları keserek yeşil alanları nasıl betona çevirdiklerini gözler önüne sermişti.

İmamoğlu ailesi 11 bin 925 metrekare arsa aldığı bölgede ağaçları keserek 11 daire yaptığı ortaya çıkmıştı. Kaz Dağları'nda Hasan İmamoğlu'nun 6 bin 914 metrekare, Ekrem İmamoğlu'nun 5 bin 11 metrekare arsası ve dairesi olmak üzere binlerce dönüm taşınmazları bulunuyor.

İmamoğlu'nun para kuleleri ile gündeme gelen danışmanı Fatih Keleş'in de Kaz Dağları'nda arsa aldığı kamuoyuna yansımıştı.

Söz konusu imar planı (Sabah)

ESKİ BAŞKAN BABASIYLA DAVALI

Öte yandan önceki dönem Edremit Belediye Başkanı olan Hasan Arslan'ın; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile anlaşmazlık yaşadığı gerekçesiyle yeniden başkan adayı yapılmadığı kamuoyuna yansımıştı.

Hasan Arslan'ın, imar konusunda anlaşmazlık yaşadığı gerekçesiyle Hasan İmamoğlu'na dava açtığı ve ikilinin davalık olduğu öğrenildi.

YENİ BAŞKAN BABA DOSTU

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun babasıyla sorun yaşadığı gerekçesiyle Hasan Arslan yerine Edremit Belediye Başkanlığına Mesut Ertaş'ı aday gösterdiği öne sürüldü.