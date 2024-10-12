Türkiye’ye özgü yeni bir akrep türü keşfedildi: Keşfettiği yeni akrep türüne eşinin adını verdi

21 yıldır Türkiye'de akrepler üzerine kapsamlı araştırmalar yürüten Prof. Dr. Aydın, bu keşifle birlikte Türkiye'deki akrep türü sayısının 49'a, Euscorpius cinsine ait tür sayısının ise 17'ye çıktığını belirtti. İHA'da yer alan habere göre, keşfedilen bu yeni tür, Beyşehir çevresinde ve Hacıakif Adası'nda bulundu. Keşif, 19 Ağustos 2024 tarihinde ABD'de akrepler üzerine çalışmalar yapan saygın bilim dergisi Euscorpius'ta yayımlandı. Keşfedilen akrep türü Alaşehir Meslek Yüksek Okulu Müzesi'nde sergileniyor.

Yeni Akrep Türü (İHA)

Eşi Prof. Dr. Gülhanım Yağmur, Türkiye ve çevrelerinde 21 yıldır araştırma yaptığını belirterek şunları söyledi:

"Tanımladığım bu yeni türe yaptığım saha çalışmalarım sırasında Konya ilinin Beyşehir ilçesinde Dedegöl Dağı'nın eteklerinde bulunan bir bölgede ve Beyşehir Gölü içinde bulunan Hacıakif Adası'nda rastladım. Yaptığım incelemeler sonucunda Euscorpius cinsine dahil olduğunu fakat tanımlanmamış yeni bir tür olduğunu belirledim. Şu an için sadece bu civarda biliniyor. Bu yeni tür vücudun iki renkli olması ve atellasındaki trichobothri sayısının en yüksek olması ile cinsin bilinen bütün türlerinden ayrılıyor"

Görünüşüyle Dikkat Çekiyor

Yeni akrep türü, görünüşüyle de dikkat çekiyor. Vücudu açık sarı, kıskacı kırmızımsı tonlarda ve kuyruğu kahverengi. En ilgi çekici özelliği ise patellasındaki trichobothri (duyusal kıllar) sayısının bu cins içinde en fazla olması. Bu farklılıklar, Euscorpius gulhanimae'yi diğer türlerden ayırıyor.

Yeni Akrep Türü (İHA)

İnsan Sağlığı Açısından Tehlikesiz

Prof. Dr. Yağmur, bu yeni akrep türünün insan sağlığı açısından bir tehdit oluşturmadığını da vurguladı. Zehrinin etkili olmadığını, insan sağlığı açısından bir tehlike barındırmadığını belirtti.