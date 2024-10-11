İstanbul için alarm! Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! Tarih verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük güncel hava durumu raporunu yayınladı. Güncel hava durumu tahminlerine göre özellikle yarın (12 Ekim Cumartesi) İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Karadeniz'in bir kısmı için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Yağışlı havanın bölge bölge 15 Ekim Salı gününe kadar etkisini sürdüreceği aktarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ve İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 20°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinin kuzeyinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 19°C, 32°C
Az bulutlu
MUĞLA 11°C, 31°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, Cuma yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 21°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, Cuma yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 22°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, Cuma yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 15°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 19°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Cuma Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 12°C, 27°C
Az bulutlu
VAN 6°C, 23°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 20°C, 30°C
Az bulutlu ve açık