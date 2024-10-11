Emeklilikte artık o sistem ele alınacak: Milyonları etkileyecek düzenleme yolda

2025 yılında, orta vadeli program kapsamında emeklilik sisteminde köklü değişiklikler öngörülüyor. Karakaş, emeklilik sistemiyle ilgili büyük bir reform yapıldığını, ancak önümüzdeki üç yıl içinde sistemin baştan sona gözden geçirilerek yenilenmesi gerektiğini belirtti. Özellikle, prim gün sayısına ve çalışma süresine dayalı maaş düzenlemelerinin yapılmasının planlandığını söyledi.

Çalışma Süresi ve Maaş İlişkisi

Karakaş, mevcut sistemde ne kadar uzun süre çalışılırsa, maaşın da o kadar yüksek olduğunu vurguladı. Örneğin, 2008 yılında iş hayatına atılan bir çalışanın 20 yıl sonunda 40 bin lira kazanç üzerinden %40 maaş bağlandığını, bu durumda 16 bin lira emekli maaşı aldığını belirtti. Ancak, çalışmaya devam edip 25 yıl prim ödeyen bir kişinin maaşı 20 bin liraya yükseliyor. Karakaş, her ek yıl için maaşın %2 oranında arttığını, bu sistemin ödüllendirici bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Emeklilik Sistemi

Daha Fazla Prim Daha Yüksek Maaş

Emeklilik sisteminin, vatandaşları daha uzun süre sistemde tutmaya yönelik düzenlemelerle güçlendirileceği de belirtildi. Orta vadeli programda, vatandaşların daha uzun süre prim ödeyerek emekli olduklarında daha yüksek maaş alabilmeleri hedefleniyor. Karakaş, bu sistemin hem Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hem de çalışanlar için faydalı olduğunu söyledi. Örnek olarak, 40 yıl çalışan bir kişinin maaşının %95 oranında bağlanabileceğini, yani 40 bin lira kazancı olan bir çalışanın 38 bin liraya kadar emekli maaşı alabileceğini belirtti.

Emeklilik Sistemi

Emeklilik Yaşı Değişmeyecek

Son günlerde medyada yer alan "emeklilik yaşı 60 ve 65'e çıkarılacak" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Karakaş, 2008 yılında yapılan düzenleme gereği emeklilik yaşının zaten 2048 yılında 65'e çıkacağını söyledi. Bu konuda vatandaşların endişelenmesine gerek olmadığını vurguladı.

Emeklilik Sistemi

TÜİK Kararı ve Emekliler Üzerindeki Etkisi

Karakaş, son günlerde TÜİK'e karşı açılan bir davayla ilgili medyada çıkan "bütün emeklilerin maaşı artacak" haberlerinin de gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Bu davanın bireysel bir dava olduğunu, dolayısıyla tüm emeklilere etki etmeyeceğini şu sözlerle belirtti:

"TÜİK mahkemeye verilmiş. Bütün vatandaşların maaşı artacak, zenginleşecek. Yani o kararı da inceledik. Karar, bireysel bir karar. Eski Yargıtay üyesi TÜİK'le ilgili ne yapmış orada? Enflasyon rakamlarıyla ilgili itirazda bulunmuş, sonra da mahkemeye gitmiş. Bu bireysel bir olay. Kaldı ki ara kararını da incelediğimiz zaman, sadece Ocak-Haziran dönemini kapsayan bir dönem. Dolayısıyla böyle bir şeyin de aslı olmadığını bütün emeklileri maaş artacak, şöyle olacak, onun da gerçek dışı olduğunu söyleyelim. Ancak ve ancak sadece emsal olabilir. "

İlave Prim Gelir mi?

"Yani şu anda söylenen olay nedir, işte EYT'lilerden tekrar prim alınması gibi… Bununla da ilgili şu anda resmi bir söylem yok, Herhangi bir taslak da yok, Dolayısıyla resmi makamlardan böyle bir açıklama olmadığı müddetçe vatandaşlarımızın itibar etmelerini tavsiye ederiz."