CHP'li Maltepe belediye başkan yardımcısının zor anları! PKK'ya arka çıktı: "terör örgütü" diyemedi
CHP, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde PKK terör örgütünün siyasi ayağı olan DEM Parti ile "Kent uzlaşısı" adı altında açık ittifak yapmıştı. DEM Parti kontenjanından CHP Maltepe Meclis Üyesi seçilen ve ardından Belediye Başkan Yardımcılığına getirilen Şükrü Akçadağ, bir muhabirin kendisine yönelttiği soru üzerine "PKK terör örgütüdür" demden kameralar karşısında dakikalarca kıvrandı.
Türkiye, yerel seçimlerde terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile CHP arasındaki ittifaka bizzat şahit olmuştu. DEM Parti kontejanıyla CHP listesinden aday olan ve seçildikten sonra Maltepe Belediye Başkan Yardımcılığına getirilen Akçadağ, bir muhabirin kendisine yönelttiği 'PKK'ya terör örgütü diyenlerdensiniz' sözlerine adeta kameralar karşısında kıvranarak cevap verdi.
"KONUYU FARKLI BİR YERE ÇEKMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ"
PKK'ya terör örgütü dememek için çabalayan DEM Partili Belediye Başkan Yardımcısı, "Terör örgütü kavramını tartışmak gerekiyor, şimdi siz konuyu farklı bir yere çekmeye çalışıyorsunuz." şeklinde cevap verdi.
PKK'YA ARKA ÇIKTI: "TERÖR ÖRGÜTÜ" DİYEMEDİ
Muhabirin tekrar 'PKK'ya terör örgütü diyenlerdensiniz' sözleri üzerine konuşan Akçadağ, yine "PKK terör örgütüdür" demeden "Ben size terörün tanımını yapayım kimin terörist olup olmadığını siz söyleyin." dedi.