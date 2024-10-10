Sahte ürünlere bir yenisi daha eklendi! Salça diye ne satıyorlar?

Son dönemde gıda sahteciliği vakalarına bir yenisi daha eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen kapsamlı denetimlerde, tüketicilere "salça" diye satılan ürünlerin aslında boya içerdiği tespit edildi. Aynı zamanda kekikte yabancı maddelere, zeytinyağında ise tohum yağlarına rastlandı.

Sahte Ürün Skandalı Genişliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını koruma amacıyla düzenli olarak sahtecilik ve hileli üretim yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Yapılan son testler, salça, zeytinyağı, bal ve kekik gibi temel gıda ürünlerinde ciddi usulsüzlükler olduğunu ortaya koydu. Salça yerine boya, zeytinyağı yerine tohum yağı satılması gibi uygulamalar, halkın sağlığı üzerinde büyük tehdit oluşturuyor.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar

Bakanlık, bu denetimlerle tüketicilere sağlıklı ve güvenilir gıda sunulmasının önünü açıyor, denetim sonuçlarını kamuoyuyla paylaşarak tüketicileri bilgilendiriyor, üreticilerin şeffaf bir şekilde hesap vermesini sağlıyor.

Denetimler Gelişmiş Laboratuvarlarda Yapılıyor

Bakanlık, gıda ürünlerini laboratuvar ortamında kapsamlı testlere tabi tutarak içerdikleri maddeleri titizlikle analiz ediyor. Bu denetimler sonucunda uygun olmayan gıdalar anında listeleniyor ve üreticiler kamuoyuna açıklanıyor. Tüketiciye sunulan ürünlerde hile yapılması ise özellikle gıda güvenliği konusunda önemli bir endişe kaynağı oluşturuyor.

A Haber Foto Arşiv

Gıdalarda kullanılan sahte ürünler, tüketicilerin hem cebine hem de sağlığına zarar veriyor. Ayrıca lahmacun ve kebap gibi geleneksel yiyeceklerde bile hile ürün bulunduğu belirtiliyor. Köftede sakatat, lahmacunda kanatlı eti tespit edildi açıklandı.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar