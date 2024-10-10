Mavi dil hastalığı nedir, belirtileri neler: hangi hayvanlarda görülür, hayvandan insana bulaşır mı?

Yazıtepe Mahallesi, mavi dil hastalığı nedeniyle alınan karantina kararı kapsamında, çevresindeki mahallelerle olan tüm hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. İlçe Kaymakamlığı açıklamasında şu ifadelere yerdi: "Yazıtepe Mahallesi, hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeni ile karantina kararı alındı. Yazıtepe Mahallesi yakınında bulunan mahallelere karantina boyunca hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Mahallede dezenfeksiyon, çevresel ilaçlama ve gerekli eğitim çalışmaları yapıldı"

Mavi Dil Hastalığı Karantina Duyurusu (İHA)

Mavi Dil Hastalığı Nedir?

Mavi dil hastalığı, hayvanlar arasında bulaşan viral bir enfeksiyondur ve temel olarak sığır, koyun ve diğer ruminantları etkiler.

Bulaşma Riski Nedir?

Mavi dil hastalığı, doğrudan hayvanlar arasında bulaşmamaktadır. Bulaşma, enfekte bir hayvandan kan emen Culicoides cinsi sinekler aracılığıyla gerçekleşir. Bu sinekler, enfekte hayvanlardan kan aldıktan sonra virüsü 7 gün içinde yeterli miktarda üretir, ardından başka hayvanlara bulaştırabilir. Hastalığa karşı duyarlı hayvanlar arasında koyunlar, sığırlar, keçiler, bufalolar, geyikler ve develer bulunmaktadır.

Mavi Dil Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Hastalığın belirtileri hayvan türüne göre farklılık gösterir. Koyunlarda belirgin bulgular görülürken, sığırlar genellikle asemptomatiktir. Mavi dil hastalığının başlıca belirtileri şunlardır:

Yüksek ateş

Aşırı tükürük salgısı ve burun akıntısı

Şeffaf ve ardından irinli akıntı

Solunum güçlüğü

Ağız, dudaklar, göz kapakları ve kulaklarda ödem

Ağız mukozasında ülserler ve nekrozlar

Dilin şişmesi ve mavi renge dönüşmesi

Tırnaklar aralarında ve ayakta yaralar, topallama

Zayıflama ve uzun bir iyileşme süreci

Gebe ineklerde anomali doğumları ve ölü doğumlar

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Mavi Dil Virüsü Hayvandan İnsana Bulaşır mı?

Mavi dil virüsü, hayvanlar arasında yayılabilen ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalıktır. Yapılan bilimsel araştırmalara göre, mavi dil virüsünün insanlarda enfeksiyona neden olduğuna dair herhangi bir bulgu kanıtlanmamıştır. Bu durumun, mavi dil hastalığının insanlar için gıda güvenliği açısından bir tehdit oluşturmadığı söylenmektedir.