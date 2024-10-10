Bakan Işıkhan’dan ’istihdam’ mesajı: Olumlu görünüm devam ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı işsizlik verilerine ilişkin, "Orta Vadeli Programla uyumlu şekilde istihdamda olumlu görünüm devam ediyor" dedi.

Orta Vadeli Programla uyumlu şekilde istihdamda olumlu görünüm devam ediyor.



İşsizlik oranı son 16 aydır tekli hanelerde seyrediyor. İşsizlik oranı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 89 bin kişi azaldı.



İstihdam… pic.twitter.com/GeXIEKXSRT — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) October 10, 2024

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orta Vadeli Programla uyumlu şekilde istihdamda olumlu görünüm devam ediyor. İşsizlik oranı son 16 aydır tekli hanelerde seyrediyor. İşsizlik oranı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak, yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 89 bin kişi azaldı. İstihdam sayımız aynı dönemde 78 bin kişi artarak 32 milyon 776 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49,7 oldu. İşsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdamı destekleyici çalışmalarımızı sürdüreceğiz"