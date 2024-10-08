Kredi alan biri burs başvurusu yapabilir mi? KYK kredi alan kişi tekrar burs başvurusu yapabilir mi?

2024-2025 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvuruları başladı. Kredi veya burs başvurusu yaparken, bazı kural ve yönetmeliklere ise dikkat etmek gerekiyor. KYK kredi alan bir öğrenci, burs başvurusu yapıp yapamayacağını ya da aldığı krediyi bursa dönüştürüp dönüştüremeyeceğini merak ediyor olabilir. İşte detaylar...

Kredi Alan Bir Öğrenci Burs Başvurusu Yapabilir mi?

KYK yönetmeliğine göre, burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz. Yani, KYK öğrenim kredisi alan bir öğrenci, aldığı kredi süresince KYK burs başvurusu yapamaz. Yönetmelikte bu durum net bir şekilde belirtilmiştir.

KYK Burs ve Kredi Başvuruları Nasıl Yapılacak?

KYK Burs Başvuruları (AA)

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Geri ödemesiz burs almak isteyen öğrenciler, başvuruları esnasında belirlenen kriterlere göre değerlendirilirken, öğrenim kredisi almak isteyen öğrenciler ise mezuniyet sonrasında iki yıl ertelemeli olarak kredi geri ödemesi yapabilecekler. KYK burs başvuruları sırasında otomatik olarak öğrenim kredisi başvurusu da yapılabilecek. Ancak öğrenim kredisini geri ödemek istemeyen öğrenciler, bu başvuruyu iptal edebilecekler.

Kimler Öncelikli Olarak KYK Bursu Alabilecek?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nde öncelikli olarak burs verilecek öğrenciler şu şekilde belirtilmiştir:

• Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri

• Gazinin kendisi veya bekar çocukları

• Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engeli olduğu tespit edilenler

• Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar

• Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular

• Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler

KYK Burs Ödemeleri Nasıl Yapılacak?

KYK Burs Başvuruları (AA)

2024 yılı itibarıyla burs ve kredi miktarları aylık 2.000 TL olarak belirlenmiştir. Yılbaşında burs ve kredi miktarları artış gösterecektir. Burs ödemeleri, başvuruların sonuçlanmasının ardından öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara yatırılacak.

KYK Bursunun Devam Etmesi İçin Gerekli Şartlar

KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin, burslarının devam etmesi için belirli akademik başarı şartlarını yerine getirmeleri gerekiyor. Hazırlık sınıfındaki öğrenciler, hazırlık sınıfını başarıyla geçtikten sonra burs almaya devam ederken, diğer sınıflardaki öğrencilerin 4'lük sistemde en az 2.00, 100'lük sistemde ise en az 53.33 not ortalamasına sahip olmaları gerekiyor. Bu başarı şartlarını karşılayamayan öğrencilerin bursu, öğrenim kredisine dönüştürülüyor.