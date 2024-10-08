GSB burs ve kredi başvuruları başladı! Bakan Bak duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için burs/kredi başvurularının başladığını açıkladı. 13 Ekim Pazar günü saat 23.59'a kadar devam edecek olan burs/kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.



Gençlere güvenli ve konforlu barınma imkanı sunmanın yanı sıra onları maddi açıdan da destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı, burs/kredi başvurularını almaya başladı.



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için burs/kredi başvurularının başladığını bildirdi.



2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.

Özellikle üniversite eğitimine bu yıl başlayan veya daha önce başvuru yapmamış olan öğrenciler, detayları araştırmaya başladı. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılacak?

BAŞVURU TARİHLERİ VE SÜRECİ

KYK burs ve kredi başvuruları, 8 Ekim itibarıyla başladı. Öğrenciler, e-Devlet sistemi üzerinden 13 Ekim saat 23.59'a kadar başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, e-Devlet şifresine sahip olmaktır. Şifreye sahip olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi alması ya da diğer giriş yöntemlerinden birini kullanması gerekiyor.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?

Burs ve kredi başvuruları, her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru sırasında öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler istenmektedir. Bu bilgiler, kamu kurumlarından alınan verilerle karşılaştırılarak doğruluğu teyit edilmektedir. Değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre burs veya kredi tahsis edilmektedir.

KYK burs/kredi başvuru ekranına "https://www.turkiye.gov.tr/kyk-krediburs-basvurusu" linki üzerinden erişebilirsiniz.

BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ

KYK burs ve kredi ücretleri, öğrenci seviyesine göre değişiklik göstermektedir. Lisans ve önlisans öğrencileri için burs miktarı 2 bin TL, yüksek lisans öğrencileri için 4 bin TL ve doktora öğrencileri için 6 bin TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, bu tutarın 2025 Ocak ayından itibaren artırılması bekleniyor.

BURS VE KREDİ SONRASI İŞLEMLER

Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin, sonuç açıklama sayfasında belirtilen iş ve işlemleri takip etmeleri gerekmektedir. Burs veya kredi onayı için e-Devlet üzerinden "taahhütname onayı" işlemini yapmaları şarttır. Bu işlemi gerçekleştirmeyen öğrencilere ödeme yapılmamaktadır. Yurt dışında yükseköğrenim gören öğrencilerin de kefaletname işlemini tamamlamaları önemlidir.

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER

KYK burslarından öncelikli olarak faydalanacak öğrenciler arasında şehit çocukları, gazi çocukları, %40 ve üzerinde engelli raporu bulunan öğrenciler, anne ve babası vefat edenler, Yetiştirme Yurtlarında eğitim alanlar ve Darüşşafaka Lisesi mezunları yer almaktadır. Ayrıca amatör milli sporcular da burs imkanından yararlanma şansına sahiptir.