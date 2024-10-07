Gazze'de soykırımın 1. yılı! 85 bin ton bomba ile katliam | "Emperyalizmin en korkunç yüzü"

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarında 1 yıl geride kalırken, Tel Aviv yönetimi sivil yerleşimleri kasıtlı hedef alarak başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere on binlerce Filistinliyi öldürmeye devam ediyor.

41 BİNİ AŞKIN SİVİL DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE KATLEDİLDİ!

Bu katliamlarda, yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın ve 13 bini erkek olmak üzere 41 bin 870 kişi hayatını kaybederken, 97 bin 166 kişi yaralandı. Enkaz altında ya da kayıp olan 10 bin kişinin cesedine ise hala ulaşılamadı. Bu haliyle ölenlerin yüzde 42'sini çocuklar, yüzde 27'sini kadınlar, yüzde 31'ini de erkekler oluşturdu.

İsrail ordusunun yıkıcı askeri mekanizmasını kullanarak ve ABD'nin desteğiyle gerçekleştirdiği bu saldırılar, Gazze Şeridi'ndeki altyapının geniş çapta tahrip olmasına ve tüm yerleşim alanlarının yaşanmaz arazilere dönüşmesine neden oldu.

85 BİN TON BOMBA İLE İNSANLIK DA ÖLDÜ!

Vahşetin 1. yılında A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler soykırıma ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Gazze'de 1 yılda kullanılan 85 bin ton bombanın Hiroşima'da kullanılan bomba oranının 4'e katladığı ortaya çıktı.

Gazeteci Yazarı Murat Özer:

"Dresden, üstelik savaşın bittiği ilan edildikten sonra yıkılmış bir şehir. O açıdan Amerikan emperyalizminin en müşahhas bir şehri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Dresden şehridir.

"EMPERYALİZMİN EN KORKUNÇ YÜZÜ"

"Daha sonra Hiroşima ve Nagazaki'de de Amerikan emperyalizminin en çirkin en korkunç yüzünü gördük. Tabi bu noktalara atılan bomba miktarları mukayese edildiğinde Gazze'ye atılan bombanın miktarı gerçekten korkunç vaziyete ulaşmış durumda. Hepsi büyük şehirler büyük ülkeler ancak Gazze bütün Filistinlilerin 1948'den sonra göç ettirile ettirile büyük bir mülteci kampına dönüşmüş durumda."

"Normalde Gazze'de toplam şehirlerin nüfusunun 400 bin civarında olduğu ifade ediliyordu ancak şuanda 2.5 milyon insandan bahsediliyor. Neden? Çünkü Gazze'nin kuzeyinden Yafa'dan gelenler var, Hayfa'dan gelenler var. Yafa dediğimiz yer yani bugünkü Tel Aviv'in üzerine bina edildiği yer aslında Yafa. Filistin şehriydi. O şehirden gelenlerin tamamı var, Akka'dan gelenler var. Bütün Akdeniz şeridindeki şehirlerin Filsitin şehirlerinin neredeyse tamamı Gazze'ye yığılmış durumda."

"7 EKİM İSRAİL'İN EFSANESİNİN YIKILDIĞI GÜN"

"Bu tablo bize son 1 yılı anlatıyor ama 7 ekim aslında bakarsanız İsrail'in efsanesinin yıkıldığı gün. İsrail Arap İsrail savaşlarında Ürdün'ün IrakI'n Mısır'ın Suriye'nin yenişemediği İsrail denen varlık ki, savaş esnasında bütün bu arap ordularını ABD'nin desteğiyle mağlup ettiği için "yenilmez asla mücadele edilemez" bir imaj oluşturmuştu."

"1967'den beri bu böyleydi. Şimdi üzerinden geçen bunca zaman sonra 50-60 yıl sonra Filistin'de bir avuç insan o bütün duvarları yıktılar, Gazze tam bir abluka altındaydı. Bu ablukayı yıktılar, İsrail'in mevzilerine girmeyi başardılar. Ve İsrail'in rakamlarına göre 7 ve 8 Ekim gününde İsrail'de 1000 İsrailli askerini öldürdüler. Bütün karargahları mahvettiler, ayrıca MOSSAD'ın Gazze'nin ekranına koymuş olduğu o istihbarat üssünü yok ettiler ve oradaki, bütün istihbarat bilgilerini toplayıp getirdiler."

"Böylece İsrail'in Gazze'de ya da Batı Şeria'da ajanlaştırdığı kim varsa bulup yargıladılar. BU görülmemiş bir şeydi, ve bu sayede Filistin halkı bir orduya dönüştüğünü gösterdi. Daha önce devletleşemeyen ve ordusu olmadığı düşünülen Filistin Aksa Tufanı ile bir ordusu olduğunu ve bir milleti olduğunu gösterdi. O yüzden 7 ekim soykırım başlangıcı olabilir ama yanı zamanda İsrail'in yıkılış tarihi açısından kritik bir dönüm noktası."