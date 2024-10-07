Bakan Uraloğlu’ndan Discord açıklaması: Erişim engeli...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a ilişkin tartışmaları değerlendirerek, "Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok." dedi.



Uraloğlu, AJet'in, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Bosna Hersek'in Tuzla kentine yaptığı ilk uçuşta, AA muhabirine, son günlerde gençlere ve çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi iddialarla gündeme gelen mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a yönelik değerlendirmede bulundu.



Konuya ilişkin, İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarıyla hafta sonu toplantı yaptıklarına işaret eden Uraloğlu, "Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz. Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok." diye konuştu.



AİLELERE ÇAĞRI

Anne ve babalara da çağrıda bulunan Uraloğlu, "Çocuklarımızın internet kullanımında ailelere büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızın girdiği internet siteleri ve sosyal medya platformlarını yakından takip etsinler. Çocuklarımızı istismar etmek isteyen, zihinlerini karıştırmak isteyen kötü niyetli kişiler olacaktır. Ailelerimiz, çocuklarıyla daha fazla zaman geçirsinler." ifadesini kullandı.

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