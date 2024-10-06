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Irak'ın kuzeyine terör operasyonu! 12 terörist sarı torbada

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.10.2024 16:26 Güncelleme: 06.10.2024 16:42
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Irak’ın kuzeyine terör operasyonu! 12 terörist sarı torbada

MSB, Irak'ın kuzeyine 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatı sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyine 28-29 Eylül'de hava harekatı düzenlendi. Harekatta, Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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