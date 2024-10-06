Irak’ın kuzeyine terör operasyonu! 12 terörist sarı torbada

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyine 28-29 Eylül'de hava harekatı düzenlendi. Harekatta, Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.