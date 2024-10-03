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Dışişleri'nden anaokulu saldırısında yaralanan Aras’ın durumuna ilişkin açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 03.10.2024 19:47 Güncelleme: 03.10.2024 19:47
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Dışişleri’nden anaokulu saldırısında yaralanan Aras’ın durumuna ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Zürih kentinde, 1 Ekim’de anaokulu öğrencilerine yapılan bıçaklı saldırıda yaralanan, Türk vatandaşı, beş yaşındaki Aras’ın ailesi ile temas halinde olunduğu ve sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.

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