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KARGU İHA'dan zırh delici harp başlığıyla tam isabet atış

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 12:42 Güncelleme: 30.09.2024 12:54
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KARGU İHA’dan zırh delici harp başlığıyla tam isabet atış

STM tarafından geliştirilen Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi KARGU, zırh delici harp başlığıyla ilk test atışında hedef zırhlı aracı başarıyla vurdu.

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