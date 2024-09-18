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Türkiye'deki çağrı cihazlarında risk var mı? Bakan Uraloğlu'ndan flaş açıklamalar

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 10:19 Güncelleme: 18.09.2024 10:42
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Türkiye’deki çağrı cihazlarında risk var mı? Bakan Uraloğlu’ndan flaş açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazları aracılığı ile düzenlediği saldırı ile ilgili konuştu. Bakan Uraloğlu, "Türkiye'de böyle bir risk yok." ifadelerini kullanırken; "Muhtemelen çağrı cihazlarına patlayıcı konulmuş." dedi.

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