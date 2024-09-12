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Google'dan ahaber.com.tr'ye operasyon! Algoritma oyunuyla PKK medyasını gözbebeği yaptılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 12:15 Güncelleme: 12.09.2024 12:41
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Google’dan ahaber.com.tr’ye operasyon! Algoritma oyunuyla PKK medyasını gözbebeği yaptılar

15 Ağustos'ta duyurduğu "çekirdek güncelleme" sonrası ahaber.com.tr'ye karşı büyük bir algoritma operasyonu başlatan Google, sitemizin haberlerini okurların önüne çıkarmamak için yoğun çaba harcıyor. Diğer yandan PKK'nın sözde resmi yayın organı ANF'ye ait haberlere sürekli olarak 'Keşfet' kısmında yer veren Google, teröristlerin övüldüğü bölümleri de okurlara sunuyor. Google son 3 günde PKK'nın sözde resmi yayın organı olan ve Türkiye'de milli güvenlik gerekçesiyle kapatılan PKK sitesi ANF'nin haberlerini önerirken ahaber.com.tr'ye ambargo uygulamaya devam ediyor. İşte detaylar...

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