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Başkan Erdoğan'a ve AK Parti seçmenine küfreden Oğuzhan Şahin tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 19:49 Güncelleme: 31.08.2024 19:21
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Başkan Erdoğan’a ve AK Parti seçmenine küfreden Oğuzhan Şahin tutuklandı

"Oğuzhan Atsız" rumuzlu sosyal medya kullanıcısı Oğuzhan Şahin, X'teki sohbet odasında Başkan Erdoğan ve Bakan Yerlikaya'ya ağır küfürler etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlatırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şahsın gözaltına alındığını açıklamıştı. "Oğuzhan Atsız" kullanıcı adlı Oğuzhan Şahin çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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