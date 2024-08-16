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2 ilde Kuyu-18 operasyonu! Elebaşı Sadettin Pahsa dahil 12 kişi yakalandı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 08:26
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2 ilde Kuyu-18 operasyonu! Elebaşı Sadettin Pahsa dahil 12 kişi yakalandı

Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen “Kuyu-18” operasyonlarında; elebaşlığını Sadettin Pahsa’nın yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı.

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