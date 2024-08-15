Bakan Yerlikaya Küçükçekmece'de yolu kapatanlardan 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düğün konvoyu yapılarak trafiğin engellendiği görüntülerde yer alan 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada düğün konvoyu yapılarak trafiğin engellendiği görüntülerle ilgili açıklama yaptı.
GEREĞİ YAPILDI-27— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 15, 2024
Bugün sosyal medyada düğün konvoyu yapılarak trafiğin engellendiği görüntüler yer aldı. Yapılan incelemede konvoyun İstanbul Küçükçekmece'de yapıldığı belirlendi.
Araştırmalar sonucu trafik akışını engelleyenlerin Y.K., M.A., A.Ü., M.K. ve Ö.F.B. adlı… pic.twitter.com/bjHCuROWGL
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
GEREĞİ YAPILDI-27
Bugün sosyal medyada düğün konvoyu yapılarak trafiğin engellendiği görüntüler yer aldı. Yapılan incelemede konvoyun İstanbul Küçükçekmece'de yapıldığı belirlendi.
Araştırmalar sonucu trafik akışını engelleyenlerin Y.K., M.A., A.Ü., M.K. ve Ö.F.B. adlı şahıslar olduğu belirlenmiş ve şahıslar Sefaköy Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alınmışlardır.
Şahıslara;
Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak,
Saygısızca Araç Kullanmak,
Diğer Araçların İlerleyişine Engel Olacak Şekilde Sürmek,
Konvoy yapmak,
Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak,
Görüşü engelleyecek film/cam takmak,
Yayaların trafiğini tehlikeye sokacak şekilde davranışta bulunmaktan trafik cezaları kesilmiştir.
Şahıslar ayrıca TCK'nın 179. maddesi olan "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak"tan ADLİ İŞLEM yapılmak üzere adliyeye sevk edileceklerdir. Saygısızca araç kullananlar, konvoy yaparak trafik güvenliğini hiçe sayanlar, karayolunu kapatarak trafik akışını engelleyenler; bu tür davranışlardan vazgeçinBöyle davrandığınız takdirde sizleri bir bir tespit edip adalete teslim etmeye kararlıyız
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