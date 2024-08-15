Bakan Yerlikaya Küçükçekmece’de yolu kapatanlardan 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı

Şahıslara;

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak,

Saygısızca Araç Kullanmak,

Diğer Araçların İlerleyişine Engel Olacak Şekilde Sürmek,

Konvoy yapmak,

Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak,

Görüşü engelleyecek film/cam takmak,

Yayaların trafiğini tehlikeye sokacak şekilde davranışta bulunmaktan trafik cezaları kesilmiştir.

Şahıslar ayrıca TCK'nın 179. maddesi olan "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak"tan ADLİ İŞLEM yapılmak üzere adliyeye sevk edileceklerdir. Saygısızca araç kullananlar, konvoy yaparak trafik güvenliğini hiçe sayanlar, karayolunu kapatarak trafik akışını engelleyenler; bu tür davranışlardan vazgeçin ❗️Böyle davrandığınız takdirde sizleri bir bir tespit edip adalete teslim etmeye kararlıyız ❗️