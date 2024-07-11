Önce Putin sonra Zelenski: Başkan Erdoğan'dan 'barış' diplomasisi! Tahıl Koridoru'nda yeniden Türkiye damgası
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü. Başkan Erdoğan görüşmesinde, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için çalışmalara başlandığını bildirdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmüştü. Putin, Başkan Erdoğan'a Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerdeki rolünden dolayı özel olarak teşekkür etmişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.
Başkan Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarına devam ediyor.
Zirve kapsamındaki Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da bir araya geldi.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç yer aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN ARABULUCULUĞU!
İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için gittiği Vaşington'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Ukrayna-Rusya savaşının seyri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
KARADENİZ TAHIL GİRİŞİMİ'NDE YENİDEN TÜRKİYE DAMGASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerine devam ettiğini, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için de çalışmalara başlandığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dahil her türlü girişime hazır olduğunu da belirtti.
DİPLOMASİ TRAFİĞİ: ÖNCE PUTIN SONRA ZELENSKIY!
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakelerindeki gösterdiği çaba için kendisine özel teşekkür etmişti.
Putin, "Rusya, müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmedi ve şimdi de müzakereleri sürdürmeye hazır." demişti.
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