Önce Putin sonra Zelenski: Başkan Erdoğan’dan ’barış’ diplomasisi! Tahıl Koridoru’nda yeniden Türkiye damgası

KARADENİZ TAHIL GİRİŞİMİ'NDE YENİDEN TÜRKİYE DAMGASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerine devam ettiğini, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için de çalışmalara başlandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dahil her türlü girişime hazır olduğunu da belirtti.