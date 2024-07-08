08 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

BBP heyetinden Bakan Şimşek’e ziyaret!

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 19:41
ABONE OL
BBP heyetinden Bakan Şimşek’e ziyaret!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Sekreteri Ahmet Yelis beraberinde Genel Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Şafak Çomaklı, Ekrem Alfatlı ve Selim Şimşek ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i ziyaret etti. Görüşmede, emekli maaşları, asgari ücret ve ücretli öğretmenler konuları ele alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör