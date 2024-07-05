Olası 3. Dünya Savaşı | Başkan Erdoğan perde arkasını açıkladı: Batı ve silah tüccarlarına para lazım

Ne yazık ki Batıda bu işi kaşıyan ülke ve kesimler var. 3. Dünya Savaşı'na çanak tutan bir yaklaşım içindeler. Malum silah tüccarlarına pazar lazım. Silah tüccarlarının da pazarı Batı.

Bu konuyla ilgili olarak da Sayın Putin, barıştan yana olduğunu son açıklamalarında söyledi. Çünkü taraflarda bir yorgunluk olduğu da açıkça ortada. Biz de kendilerine "barışa ne zaman ereceğiz?" dedik. Onlar "bu işin bir zamanı yok, bütün mesele burada sizler gibi arabulucuların ağırlığını koymasında" noktasındalar.