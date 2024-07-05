Olası 3. Dünya Savaşı | Başkan Erdoğan perde arkasını açıkladı: Batı ve silah tüccarlarına para lazım
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın olası "3. Dünya Savaşı" açıklaması üzerine kamuoyunda oluşan yaygın görüş, Astana dönüşü uçakta gazeteciler tarafından Başkan Erdoğan'a soruldu. Batı'nın ve silah tüccarlarının konuyu nasıl işlediklerini bir bir anlatan Başkan Erdoğan dünyayı felakete sürükleyecek savaş tehdidi için "Ne yazık ki Batıda bu işi kaşıyan ülke ve kesimler var. 3. Dünya Savaşı’na çanak tutan bir yaklaşım içindeler. Malum silah tüccarlarına pazar lazım. Silah tüccarlarının da pazarı Batı. " dedi.
Başkan Erdoğan 3-4 Temmuz tarihlerinde Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nde önemli temaslarda bulundu. Putin ile kritik bir zirve gerçekleştiren Başkan Erdoğan'ın dönüşte gazetecilere yaptığı olası "3. Dünya Savaşı" açıklamaları oldukça dikkat çekti. A Haber haber koordinatörü Metin Algül'ün de aralarında bulunduğu uçaktaki röportajın kritik konusu...
SORU- NATO ve Rusya cephesinden gelen 3. Dünya Savaşı ile ilgili açıklamalardan sonra, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklamalar oldu 3. Dünya Savaşı tehlikesiyle ilgili. Sizin böyle bir tehlike hakkındaki yorumunuz nedir? Konu bu zirvede de gündeme geldi mi? Sayın Putin ile yaptığınız görüşmede Rusya-Ukrayna savaşının büyüme tehlikesi gündeme geldi mi? Dünyanın gündemindeki nükleer silahlar hem Putin ile yaptığınız görüşmede hem zirvede konuşuldu mu?
Ne yazık ki Batıda bu işi kaşıyan ülke ve kesimler var. 3. Dünya Savaşı'na çanak tutan bir yaklaşım içindeler. Malum silah tüccarlarına pazar lazım. Silah tüccarlarının da pazarı Batı.
Bu konuyla ilgili olarak da Sayın Putin, barıştan yana olduğunu son açıklamalarında söyledi. Çünkü taraflarda bir yorgunluk olduğu da açıkça ortada. Biz de kendilerine "barışa ne zaman ereceğiz?" dedik. Onlar "bu işin bir zamanı yok, bütün mesele burada sizler gibi arabulucuların ağırlığını koymasında" noktasındalar.
Biz şimdi ağırlığımızı koymaya gayret ediyoruz. Temennimiz odur ki Rusya-Ukrayna arasında bu savaş artık bir nihayete ersin. Devam ediyoruz, takip ediyoruz. Dışişleri Bakanım Hakan Fidan Bey, Milli Savunma Bakanım Yaşar Güler Bey bu işin takipçisi durumundalar. Bir an önce temennim odur ki neticeye varalım. Yıllardır dillendirdiğimiz "Dünya beşten büyüktür" ve "Daha adil bir dünya mümkün" tezlerimiz bu olumsuz havayı dağıtmak, büyük savaş riskini ortadan kaldırmak için ortaya koyduğumuz somut çözümlerdir. Hala bunları uygulamak mümkündür. Yapmamız gereken küresel sistemi revize etmek, herkesin ayrımsız uluslararası hukuka uymasını sağlamak, terörizmi topyekün bir anlayışla yok etmek, adaleti ve hakkaniyeti temel alan bir küresel paylaşım sistemini hayata geçirmektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1993 1996 2001 2003 SGK girişine emeklilik tablosu çizildi: İşte kadın-erkek yaş gün prim hesabı
- Saçınızı bununla yıkayın: Egzama, kepek, kaşıntı ne varsa...
- Sandalet giyenler yandı: Kodla duyuruldu! 11 ili bir anda saracak
- Süt yanında vitaminsiz kalıyor! Turistler kapış kapış alıyor: Metabolizmanızı...
- Galatasaray 29'luk dünya yıldızını monte etti! Yeni orta sahaya selam durun
- KPSS Lisans giriş belgesi alma ekranı 2024 | KPSS Lisans sınav yerleri belli oldu! ÖSYM son dakika
- Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları 2024 | Liste sil baştan değişti: Liderliğe yerli üretim damgası
- Tarım Kredi Market 4 Temmuz indirimleri başladı! Beyaz peynir 89.90 TL, Siyah zeytin 59.90 TL, Kangal sucuk 529,90 TL'den satışta
- Emekliye keyifli haber geldi: Promosyon değişti! Zamlı kök maaşa ek ödemeler oluştu: 10.000, 11.250, 12.300 TL alana...
- KPSS 2024/6 tercih sonuç tarihi 2024 | MEB sözleşmeli personel alımı tercih başvurusu nereden yapılır? İşte şartları...
- Yeni zamlı oran oluştu: Bedelli askerlik ücreti değişti! İşte 2024 temmuz hesabı...
- Maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 temmuz zammı ile 14-15 günlük maaş farkları ne kadar? Öğretmen, polis, hemşire, emekli memur...