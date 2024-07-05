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Olası 3. Dünya Savaşı | Başkan Erdoğan perde arkasını açıkladı: Batı ve silah tüccarlarına para lazım

ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 14:00 Güncelleme: 05.07.2024 14:08
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Olası 3. Dünya Savaşı | Başkan Erdoğan perde arkasını açıkladı: Batı ve silah tüccarlarına para lazım

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın olası "3. Dünya Savaşı" açıklaması üzerine kamuoyunda oluşan yaygın görüş, Astana dönüşü uçakta gazeteciler tarafından Başkan Erdoğan'a soruldu. Batı'nın ve silah tüccarlarının konuyu nasıl işlediklerini bir bir anlatan Başkan Erdoğan dünyayı felakete sürükleyecek savaş tehdidi için "Ne yazık ki Batıda bu işi kaşıyan ülke ve kesimler var.  3. Dünya Savaşı’na çanak tutan bir yaklaşım içindeler. Malum silah tüccarlarına pazar lazım. Silah tüccarlarının da pazarı Batı. " dedi.

Başkan Erdoğan 3-4 Temmuz tarihlerinde Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nde önemli temaslarda bulundu. Putin ile kritik bir zirve gerçekleştiren Başkan Erdoğan'ın dönüşte gazetecilere yaptığı olası "3. Dünya Savaşı" açıklamaları oldukça dikkat çekti. A Haber haber koordinatörü Metin Algül'ün de aralarında bulunduğu uçaktaki röportajın kritik konusu...

SORU- NATO ve Rusya cephesinden gelen 3. Dünya Savaşı ile ilgili açıklamalardan sonra, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklamalar oldu 3. Dünya Savaşı tehlikesiyle ilgili. Sizin böyle bir tehlike hakkındaki yorumunuz nedir? Konu bu zirvede de gündeme geldi mi? Sayın Putin ile yaptığınız görüşmede Rusya-Ukrayna savaşının büyüme tehlikesi gündeme geldi mi? Dünyanın gündemindeki nükleer silahlar hem Putin ile yaptığınız görüşmede hem zirvede konuşuldu mu?

Ne yazık ki Batıda bu işi kaşıyan ülke ve kesimler var. 3. Dünya Savaşı'na çanak tutan bir yaklaşım içindeler. Malum silah tüccarlarına pazar lazım. Silah tüccarlarının da pazarı Batı.

Bu konuyla ilgili olarak da Sayın Putin, barıştan yana olduğunu son açıklamalarında söyledi. Çünkü taraflarda bir yorgunluk olduğu da açıkça ortada. Biz de kendilerine "barışa ne zaman ereceğiz?" dedik. Onlar "bu işin bir zamanı yok, bütün mesele burada sizler gibi arabulucuların ağırlığını koymasında" noktasındalar.

Biz şimdi ağırlığımızı koymaya gayret ediyoruz. Temennimiz odur ki Rusya-Ukrayna arasında bu savaş artık bir nihayete ersin. Devam ediyoruz, takip ediyoruz. Dışişleri Bakanım Hakan Fidan Bey, Milli Savunma Bakanım Yaşar Güler Bey bu işin takipçisi durumundalar. Bir an önce temennim odur ki neticeye varalım. Yıllardır dillendirdiğimiz "Dünya beşten büyüktür" ve "Daha adil bir dünya mümkün" tezlerimiz bu olumsuz havayı dağıtmak, büyük savaş riskini ortadan kaldırmak için ortaya koyduğumuz somut çözümlerdir. Hala bunları uygulamak mümkündür. Yapmamız gereken küresel sistemi revize etmek, herkesin ayrımsız uluslararası hukuka uymasını sağlamak, terörizmi topyekün bir anlayışla yok etmek, adaleti ve hakkaniyeti temel alan bir küresel paylaşım sistemini hayata geçirmektir.

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