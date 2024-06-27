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Yunan insan kaçakçısına Sabiha Gökçen'de suçüstü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.06.2024 12:48
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Yunan insan kaçakçısına Sabiha Gökçen’de suçüstü

Son dakika haberine göre İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havalimanı'nda insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla suçüstü yakalanan Yunanistan uyruklu kadın şüpheli tutuklandı.

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