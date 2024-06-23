Diyarbakır Valiliğinden o iddialara yalanlama!

Açıklamada, şunlar yer aldı:

"Ziyaret esnasında taziye yerinde bulunan bir vatandaş tepkili söylemlerde bulunmuş, cenaze yakınları da yapılan bu tepkinin kendilerine yönelik bir hakaret olduğunu dile getirmişler, taziye yerinde bu şekilde söylemlerin doğru olmadığını ifade etmişlerdir. Sayın Valimizin korumaları ile S.Ç. arasında herhangi bir darp olayı yaşanmamıştır. Devletimiz, tüm kurumlarıyla yangında mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir. Yaşanan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Bu arada, darbedildiği iddia edilen gencin jandarmaya başvurarak haberi yapanlar hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.