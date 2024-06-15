Resmi Gazete’de yayımlandı: Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruluyor

Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruldu.

AMAÇ BAKANLIK FAALİYETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Vakfın mal varlığı 10 milyon Türk Lirası nakit olarak açıklanırken vakfeden ise Dışişleri Bakanlığı oldu. Vakfın amacı ise 'Dışişleri Bakanlığı teşkilatının faaliyetlerinin güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması, personelin niteliklerinin ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesi, mesleki gelişim ve hizmetin etkinliğinin artırılması' olarak belirtildi.