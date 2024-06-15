Resmi Gazete’de yayımlandı: Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruluyor
Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın kurulmasına ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vakfın sona ermesi durumunda da borçların dışında kalan mal ve haklar Hazine'ye devredilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruldu.
AMAÇ BAKANLIK FAALİYETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
Vakfın mal varlığı 10 milyon Türk Lirası nakit olarak açıklanırken vakfeden ise Dışişleri Bakanlığı oldu. Vakfın amacı ise 'Dışişleri Bakanlığı teşkilatının faaliyetlerinin güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması, personelin niteliklerinin ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesi, mesleki gelişim ve hizmetin etkinliğinin artırılması' olarak belirtildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 20-21 Haziran resmi tatil mi? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Resmi ve özel sektör Perşembe, Cuma günleri çalışacak mı?
- Galatasaray’da taş çatlatacak transfer! Fitili ateşledi: O isimle taraftar coşacak
- BAYRAMDA ÜCRETSİZ OTOYOL VE KÖPRÜLER 2024 | Arefe ve Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 15 Temmuz, FSM, Avrasya Tüneli..
- Arefe günü ulaşım bedava mı? 15-19 Haziran'da Metro, İETT, Metrobüs, Marmaray, Vapur ücretsiz mi? Arefe-Kurban Bayramı toplu taşıma tarifesi
- İl İl Kurban Bayramı Namaz Saatleri 2024 | DİYANET 16 Haziran Pazar bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa...
- Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar? Diyanet'e göre Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri kaç defa getirilir? Teşrik tekbiri Arapça-Türkçe
- Arefe Günü Mesajları 2024: Resimli, hadisli, uzun, kısa, kalplere dokunan eşe, dosta, aileye Arefe Günü sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp...
- Tesbih Namazı kılınışı-detaylı anlatım! Arefe günü tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Fazileti nedir?
- İhlas suresi Arapça-Türkçe okunuşu | Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri neler? Kurban Bayramı arifesinde ihlas suresi ne zamana kadar okunur?
- İşçiye müjde saat 8.15'te geldi: Taşeron, kamu işçisi, 4D'linin hesabına yattı! En düşük 8.000 TL...
- DİYANET Cuma Hutbesi 14 Haziran 2024 | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? Kurban Bayramı öncesi...
- KARNE MESAJLARI EN YENİ 2024 | Kardeşinize, çocuğunuza, yeğeninize kısa, uzun, motive edici, komik mesajlar: WhatsApp, Facebook, Instagram...