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Resmi Gazete’de yayımlandı: Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruluyor

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 15.06.2024 00:57
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Resmi Gazete’de yayımlandı: Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruluyor

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın kurulmasına ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vakfın sona ermesi durumunda da borçların dışında kalan mal ve haklar Hazine'ye devredilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruldu.

AMAÇ BAKANLIK FAALİYETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Vakfın mal varlığı 10 milyon Türk Lirası nakit olarak açıklanırken vakfeden ise Dışişleri Bakanlığı oldu. Vakfın amacı ise 'Dışişleri Bakanlığı teşkilatının faaliyetlerinin güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması, personelin niteliklerinin ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesi, mesleki gelişim ve hizmetin etkinliğinin artırılması' olarak belirtildi.

Vakfın sona ermesi halinde ise borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Hazine'ye devredilecek.

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