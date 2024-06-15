15 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Bakan Özhaseki'den Kurban Bayramı mesajı!

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 11:32
ABONE OL
Bakan Özhaseki’den Kurban Bayramı mesajı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör