Antalya’daki teleferik faciasında gelişme! Mahkeme CHP’li başkan Kocagöz için kararı verdi

"ÇOK KORKTUM"

Fatma K. (7) 4 yaşındaki kardeşi ile birlikte olduğunu ve yaralanmadığını belirterek, "Orada çok korktum" dedi. Karık ailesi ise olay nedeniyle şikayetçi olduklarını tekrarladı.

Soner ve Havva Yalçın, kimseden şikayetçi olmadığını söyledi. Ahmet Özcan da kızı Elif adına herhangi bir şikayeti olmadığını ifade etti. Elif Ö., "Herhangi bir yaralanmam olmadı. Şikayetçi değilim" dedi. Mahkeme savcısı sanıkların tutukluk hallerinin devamını, tutuksuz sanık Suphi Kaplan'ın da tutuklanmasını talep etti.