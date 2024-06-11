Antalya'daki teleferik faciasında gelişme! Mahkeme CHP'li başkan Kocagöz için kararı verdi
Antalya'da Nisan ayında 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı ve 150 kişinin havada mahsur kaldığı teleferik faciasında bir gelişme yaşandı. CHP’li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz olmak üzere 5’i tutuklu 12 sanık hakim karşısına çıktı. Mahkemede suçlamaları reddeden belediye başkanı Kocagöz'ün savunmasının ardından mahkeme heyeti kararı açıkladı. İşte detaylar...
Antalya'da, 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı CHP'li Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 5'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
Öğleden önce sanık ve avukatlarından savunma alınırken, müşteki ve avukatları da ifade verdi. Öğleden sonra yapılan duruşmada ise mahkemeye sunulan teknik raporlarla ilgi sanık avukatları görüş bildirdi.
Teleferikte olmayan kişilerin müşteki sıfatıyla soruşturma dosyasında yer aldığını belirten sanık avukatları, dosyada eksik ve hatalı raporlamalar yapıldığını aktardı. Sanık avukatları, dijital arşivde bulunan düşük tork uyarılarının yer aldığı raporlamanın bulunup araştırılması istendi.
MÜŞTEKİLER GÖRÜŞ BİLDİRDİ
Müşteki Abdullah Karık, olaydan dolayı herkesten şikayetçi olduğunu anlattı. Teleferikle yukarı çıktıkları sırada olayın meydana geldiğini söyledi. Ayşe Karık ise 23 saat teleferikte mahsur kaldıklarını belirterek, "Yukarı istikamette giderken kabin sallandı. Herkes birbirinin üzerine düştü. Sabaha kadar oradaydık. Kişisel ihtiyaçlarımızı göremedik. Çocuklarım vardı. Şikayetçiyim" dedi.
"ÇOK KORKTUM"
Fatma K. (7) 4 yaşındaki kardeşi ile birlikte olduğunu ve yaralanmadığını belirterek, "Orada çok korktum" dedi. Karık ailesi ise olay nedeniyle şikayetçi olduklarını tekrarladı.
Soner ve Havva Yalçın, kimseden şikayetçi olmadığını söyledi. Ahmet Özcan da kızı Elif adına herhangi bir şikayeti olmadığını ifade etti. Elif Ö., "Herhangi bir yaralanmam olmadı. Şikayetçi değilim" dedi. Mahkeme savcısı sanıkların tutukluk hallerinin devamını, tutuksuz sanık Suphi Kaplan'ın da tutuklanmasını talep etti.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Tahliyeye yönelik savunmasını yapan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, mahkemeden asla merhamet dilemediğini belirterek, "Eğer bir suçum varsa tutuklamaya devam edin. Ben hastalıklarımı bilerek yola çıktım. Büyük bir ilçeye belediye başkanı oldum ve koltuğumda 2 gün oturabildim. Kepez benden hizmet bekliyor. Adaletinize güveniyorum. Özgürlüğümü istiyorum" dedi.
CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANINA TAHLİYE
Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından ara kararını açıkladı. Mahkeme, tutuksuz sanık Suphi Kaplan'ın tutukluluğuna karar verirken, Serkan Yellice, Okan Erol, Ahmet Buğra Samsunlu ve Serdar Tezcan'ın da tutukluluğunun devamına karar verdi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü yurt dışına çıkış yasağı ile tutuksuz yargılanmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.
TELEFERİK KAZASI NASIL OLDU?
Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da meydana gelen, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan 174 kişinin 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasıyla ilgili, teleferik işletmecisi ANET'in önceki Yönetim Kurulu Başkanı, mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı. Kocagöz'ün tutukluluğuna yapılan itiraz ise reddedildi. Kocagöz'ün avukatları, tutukluluğa tekrar itiraz için bilirkişi raporunu bekledi. Bilirkişi raporunun dosyaya eklenmesinin ardından savcılık tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 36 sayfalık iddianamede, kazada hayatını kaybeden Memiş Gümüş dahil olmak üzere, 150 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı. Aynı iddianamede aralarında Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz, ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, Okan Erol ve Serkan Yellice'nin de olduğu 12 kişi de şüpheli olarak yer aldı. Savcılık, 12 şüphelinin, 'Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma' ve 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından cezalandırılmasını istedi.
İddianamede, Mesut Kocagöz, Ahmet Buğra Samsunlu, Edip K.B. , Serdar Tezcan, Okan Erol, Serkan Yellice, Suphi K.'nın asli kusurlu; Orhan K, Kazım K., Hüseyin A., Özgür E. ve Aziz A.'nın tali kusurlu olduğunun kabul edilmesi istendi. Savcılık, şüphelilerin 27'şer yıla kadar cezalandırılmasını istedi. Hazırlanan iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sadece %5'i Başarabiliyor: Güneş Gözlüğü Olmayan 3 Pandayı Bulabilir misiniz?
- SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT ayırt etmeksizin yatacak! En düşük emekli maaşı 10 bin TL üstü ve 30.150 TL altına 17.650 lira...
- Trafik Sigortası 2024: Yeni Fiyatlar ve Etkileyen Faktörler Neler? Aracı olanlar dikkat: Kim kaç TL ödeyecek?
- Muğla deprem! Ege Denizi'nde deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD-Kandilli son dakika...
- Anneler Mutlaka Denesin! Çoraplardaki Lekelere Doğal Çözüm
- MEB il dışı atama sonuç ekranı 2024 | MEBBİS Öğretmen iller arası tayin başvuru sonuçları açıklandı mı? personel.meb.gov.tr!
- e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? 2024 2. dönem not girişi ve devamsızlık girişi bitti mi? eokul.meb.gov.tr Devamsızlık Sorgulama...
- Takdir Teşekkür belgesi 2024: Ortalama, puan, devamsızlık şartları neler? İlkokul, ortaokul, lise Takdir/Teşekkür belgesi hesaplama...
- Gelire göre doğalgaz desteği nedir, şartları neler? Dar gelirliye fatura desteği geliyor! 25 metreküp doğalgaz desteği bitti mi?
- 700 bin kamu işçisine zamlı ilave tediye yattı mı? 2024 Haziran 1. ilave tediye takvimi: 13 günlük 4D, Taşeron işçiye o tarihte...
- Beşiktaş gol üstüne gol atıyor! Galatasaray'ın ardından Kanarya'nın yıldızına kancayı taktı
- Yazın karpuz yerken dikkat! Bu bölümünü asla yemeyin!