Başkan Erdoğan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde: Hafızlık icazet törenine katıldı

İCAZET BELGELERİ VERİLDİ

Hafız öğrenciler de koro halinde Kur'an-ı Kerim'den bazı sureleri okudu. Daha sonra Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, dua etti. Programın sonunda, İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kur'an Kursu'nda hafızlıklarını tamamlayan öğrencilere icazet belgeleri takdim edildi.