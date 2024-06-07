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Başkan Erdoğan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde: Hafızlık icazet törenine katıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 07.06.2024 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
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Başkan Erdoğan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde: Hafızlık icazet törenine katıldı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kur'an Kursu'nda hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen törende icazetlerini aldı.

Başkan Erdoğan, cuma namazını kıldığı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda 2024 yılında Türkiye birincisi olan Hafız Muhammed Esed Can ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başimam hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ve Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, törende Kur'an-ı Kerim okudu.

İCAZET BELGELERİ VERİLDİ

Hafız öğrenciler de koro halinde Kur'an-ı Kerim'den bazı sureleri okudu. Daha sonra Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, dua etti. Programın sonunda, İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kur'an Kursu'nda hafızlıklarını tamamlayan öğrencilere icazet belgeleri takdim edildi.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Davut Gül ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da katıldı.

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