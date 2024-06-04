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Başkan Erdoğan'dan Gazzeli masum çocuklar için dünyaya çağrı: Kontrolden çıkan İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır ortaya koyun

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
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Başkan Erdoğan’dan Gazzeli masum çocuklar için dünyaya çağrı: Kontrolden çıkan İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır ortaya koyun

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tüm devletleri, Gazzeli çocuklarla birlikte insanlığın onurunu, haysiyetini de korumaya, kontrolden çıkan İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır koymaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü'ne özel paylaşımda bulundu.

"KATLEDİLEN SADECE BEBEKLER DEĞİL AYNI ZAMANDA İNSANLIK"

Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü'nde, 7 Ekim'den beri Gazze'de barbarca katledilen 15 binin üzerinde yavrumuzu hüzünle yâd ediyorum. Gazze'de katledilen sadece çocuklar değil, bebekler değil aynı zamanda insanlıktır.

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR"

Maalesef dünya bu imtihanda sınıfta kalmıştır. Bu özel günü ilan etmiş olan Birleşmiş Milletleri, Gazzeli masum çocukların aylardır bombalarla katledilmesine karşı artık somut bir adım atmaya, dünya 5'ten büyüktür anlayışıyla harekete geçmeye davet ediyorum.

"İSRAİL BARBARLIĞINA KARŞI ÇIKIN"

Tüm devletleri, Gazzeli çocuklarla birlikte insanlığın onurunu, haysiyetini de korumaya, kontrolden çıkan İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır koymaya çağırıyorum. Türkiye olarak Gazze başta olmak üzere dünyanın neresinde bir mazlum, mağdur, garip varsa; çocuklar nerede öldürülüyor, nerede açlıkla, yoklukla sınanıyorsa elimizi uzatmaya, daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

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