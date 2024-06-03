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CNN TÜRK ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a saldıran FETÖ mensubu şahıslar hakkında soruşturma

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
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CNN TÜRK ABD Temsilcisi Yunus Paksoy’a saldıran FETÖ mensubu şahıslar hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CNN TÜRK ABD Temsilcisi Yunus Paksoy’a canlı yayın sırasında FETÖ mensubu tarafından düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

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