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Başkan Erdoğan Türk Hava Kuvvetleri'nin 113'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024
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Başkan Erdoğan Türk Hava Kuvvetleri’nin 113’üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri'nin 113'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

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